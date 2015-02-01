Yarıyıl tatilinde çocuklara özel tiyatro programı hazırlayan Sarıyer Sanat Tiyatrosu, tatilin son haftasında yedi farklı oyunu çocuklarla buluşturuyor.





Tiyatro oyunları, 2-3-4-5-6 Şubat tarihlerinde Akatlar Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.Yarıyıl tatilinde çocuk tiyatrosu programı hazırlayan Sarıyer Sanat Tiyatrosu, Şubat ayının son haftasında Akatlar Kültür Merkezi’nde sahne alıyor. 2 Şubat – 6 Şubat tarihleri arasında hafta içi yedi farklı tiyatro oyunu çocuklarla buluşuyor. Program kapsamında; Ali Baba’nın Çiftliği, Sihirli Çizmeli Komedi, Heidi Ali Baba’nın Çiftliğinde, Çizmeli Kedi, Prens ile Küçük Denizkızı, Puf’un Sihirli Elbisesi ve Külkedisi Harikalar Diyarında oyunları sahnelenecek. 25 TL olan oyun biletleri, kültür merkezi gişesinin yanı sıra Mybilet.com’dan temin edilebiliyor.Sarıyer Sanat Tiyatrosu, Şubat ayında ayrıca hafta sonları Levent Kültür Merkezi ve Göztepe Halis Kurtça Merkezinde sahneye çıkıyor. Masallardan uyarlanan eğlenceli oyunlar, 3-12 yaş arası çocukları bekliyor.02/02/15 (P.tesi)ALİ BABA’NIN ÇİFTLİĞİ – SİHİRLİ ÇİZMELİ KOMEDİ13:00 – 15:0003/02/15 (Salı)HEİDİ ALİ BABA’NIN ÇİFTLİĞİNDE – ÇİZMELİ KEDİ13:00 – 15.0004/02/15 (Çarş)ÇİZMELİ KEDİ – ÇİZMELİ KEDİ13:00 – 15.0005/02/15 (Perş)PRENS İLE KÜÇÜK DENİZKIZI – PUF’UN SİHİRLİ ELBİSESİ13:00 – 15.0006/02/15 (Cuma)KÜLKEDİSİ HARİKALAR DİYARINDA13:0001/02/15 (Pazar)PRENS İLE KÜÇÜK DENİZKIZI (LEVENT KÜLTÜR MERKEZİ)13:0007/02/15 (Cmts)ALİ BABA’NIN ÇİFTLİĞİ (HALİS KURTÇA KÜLTÜR MERKEZİ)13:00ASLAN KRAL(HALİS KURTÇA KÜLTÜR MERKEZİ)15.00PRENS İLE KÜÇÜK DENİZKIZI (LEVENT KÜLTÜR MERKEZİ)13:0008/02/15 (Pazar)HEİDİ ALİ BABA’NIN ÇİFTLİĞİNDE (LEVENT KÜLTÜR MERKEZİ)13:0014/02/15 (Cmts)ÇİZMELİ KEDİ (LEVENT KÜLTÜR MERKEZİ)13.0015/02/15 (Pazar)HEİDİ ALİ BABA’NIN ÇİFTL��ĞİNDE (LEVENT KÜLTÜR MERKEZİ)13.0021/02/15 (Cmts)PRENS İLE KÜÇÜK DENİZKIZI (LEVENT KÜLTÜR MERKEZİ)13.0022/02/15 (Pazar)HEİDİ ALİ BABA’NIN ÇİFTLİĞİNDE (LEVENT KÜLTÜR MERKEZİ)13.00