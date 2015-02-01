menu

close

menu

close

menu

close

Yarıyıl tatilinde çocuk tiyatrosu şenliği

Yarıyıl tatilinde çocuklara özel tiyatro programı hazırlayan Sarıyer Sanat Tiyatrosu, tatilin son haftasında yedi farklı oyunu çocuklarla buluşturuyor.
Tiyatro oyunları, 2-3-4-5-6 Şubat tarihlerinde Akatlar Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.

Yarıyıl tatilinde çocuk tiyatrosu programı hazırlayan Sarıyer Sanat Tiyatrosu, Şubat ayının son haftasında Akatlar Kültür Merkezi’nde sahne alıyor. 2 Şubat – 6 Şubat tarihleri arasında hafta içi yedi farklı tiyatro oyunu çocuklarla buluşuyor. Program kapsamında; Ali Baba’nın Çiftliği, Sihirli Çizmeli Komedi, Heidi Ali Baba’nın Çiftliğinde, Çizmeli Kedi, Prens ile Küçük Denizkızı, Puf’un Sihirli Elbisesi ve Külkedisi Harikalar Diyarında oyunları sahnelenecek. 25 TL olan oyun biletleri, kültür merkezi gişesinin yanı sıra Mybilet.com’dan temin edilebiliyor.

Şubat programı eğlence dolu
Sarıyer Sanat Tiyatrosu, Şubat ayında ayrıca hafta sonları Levent Kültür Merkezi ve Göztepe Halis Kurtça Merkezinde sahneye çıkıyor. Masallardan uyarlanan eğlenceli oyunlar, 3-12 yaş arası çocukları bekliyor.

Yarıyıl Tatili Oyun Programı
02/02/15 (P.tesi) ALİ BABA’NIN ÇİFTLİĞİ – SİHİRLİ ÇİZMELİ KOMEDİ 13:00 – 15:00
03/02/15 (Salı) HEİDİ ALİ BABA’NIN ÇİFTLİĞİNDE – ÇİZMELİ KEDİ 13:00 – 15.00
04/02/15 (Çarş) ÇİZMELİ KEDİ – ÇİZMELİ KEDİ 13:00 – 15.00
05/02/15 (Perş) PRENS İLE KÜÇÜK DENİZKIZI – PUF’UN SİHİRLİ ELBİSESİ 13:00 – 15.00
06/02/15 (Cuma) KÜLKEDİSİ HARİKALAR DİYARINDA 13:00

Şubat Hafta Sonu Oyun Programı
01/02/15 (Pazar) PRENS İLE KÜÇÜK DENİZKIZI (LEVENT KÜLTÜR MERKEZİ) 13:00 
07/02/15 (Cmts) ALİ BABA’NIN ÇİFTLİĞİ (HALİS KURTÇA KÜLTÜR MERKEZİ) 13:00 
ASLAN KRAL(HALİS KURTÇA KÜLTÜR MERKEZİ) 15.00
PRENS İLE KÜÇÜK DENİZKIZI (LEVENT KÜLTÜR MERKEZİ) 13:00 
08/02/15 (Pazar) HEİDİ ALİ BABA’NIN ÇİFTLİĞİNDE (LEVENT KÜLTÜR MERKEZİ) 13:00
14/02/15 (Cmts) ÇİZMELİ KEDİ (LEVENT KÜLTÜR MERKEZİ) 13.00
15/02/15 (Pazar) HEİDİ ALİ BABA’NIN ÇİFTL��ĞİNDE (LEVENT KÜLTÜR MERKEZİ) 13.00
21/02/15 (Cmts) PRENS İLE KÜÇÜK DENİZKIZI (LEVENT KÜLTÜR MERKEZİ) 13.00
22/02/15 (Pazar) HEİDİ ALİ BABA’NIN ÇİFTLİĞİNDE (LEVENT KÜLTÜR MERKEZİ) 13.00

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu

En çok okunanlar

Son Eklenenler