Yaşam boyu başarılar Zubin Mehta

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İstanbul Müzik Festivali'nin "Yaşam Boyu Başarı Ödülü", yaşayan en büyük orkestra şeflerinden biri olan Zubin Mehta'ya, Aya İrini'deki törenle verildi

42. İstanbul Müzik Festivali’nin “ Yaşam Boyu Başarı Ödülü”, yaşayan en büyük orkestra şeflerinden biri olan Zubin Mehta’ya verildi. Zubin Mehta’ya ödülü, Cumartesi akşamı 20.30’da Aya İrini Müzesi’ndeki, arp sanatçısı Xavier de Maistre ile L’Arte del Mondo konseri öncesinde, İKSV Genel Müdürü Görgün Taner ve İstanbul Müzik Festivali Direktörü Yeşim Gürer Oymak tarafından takdim edildi.



Efsane şefler geleneğinin son temsilcilerinden Zubin Mehta, henüz 25 yaşındayken Viyana, Berlin ve İsrail Filarmoni Orkestraları’nı yöneterek başladığı kariyeri boyunca aralarında Los Angeles Filarmoni, New York Filarmoni, Bavyera Devlet Operası, Maggio Musicale Fiorentino gibi seçkin orkestraların Müzik Direktörlüğünü üstlendi. 1981 yılında İsrail Filarmoni Orkestrası’nın Yaşam Boyu Müzik Direktörü seçilen sanatçı pek çok nişan ve ödülün sahibidir.



Ödül töreninden sonra, geleneksel konserlerin sınırlarının ötesinde, şiirsel anlayışta buluşmalar tasarlayan L’Arte del Mondo, çalgılarının olanaklarını yeniden tanımlayan solistlerden biriyle, pek çok kez işbirliği yaptığı arpçı Xavier de Maistre ile, +D Grup ve Berrin Erengül’ün gösteri eş sponsorluğunda, bir konser verildi. L’Arte del Mondo ile başarılı albüm çalışmasından yapıtların da yer aldığı bu konserde Xavier de Maistre, tanınmış konçertoların arp için düzenlemelerinin yanı sıra aralarında Vivaldi’nin ünlü konçertosu “Kış”‘ın da bulunduğu arp için yazılmış az bilinen yapıtları da seslendirdi. Dönem enstrümanlarıyla verdikleri konserleriyle Bonn Beethoven Festivali, Berlin Konzerthaus, Cité de la Musique gibi prestijli festival ve konser serilerinde müzikseverlerin beğenisini kazanan L’Arte del Mondo ise, Xavier de Maistre ile işbirliğini Berlin Filarmoni, Tokyo Operası, St. Petersburg Filarmoni gibi dünyanın önemli salonlarında verdikleri konserlerle sürdürüyor.



Ödül töreni ve konser öncesinde 19.30-20.00 saatleri arasında Aya İrini Müzesi iç avlusunda Zubin Mehta ile ünlü şefin hayatı üzerine bir söyleşi de gerçekleşti.