Yaşar Nabi ödülleri sahiplerini buldu!

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Varlık dergisince verilen Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülleri’ne bu yıl şiir dalında Miray Çakıroğlu Taşların Sesi Kesildi, öykü dalında ise Nurullah Kuzu Kırkyama adlı dosyasıyla layık görüldü

Şiir dalında ön elemeden geçerek seçici kurula sunulan dosyalar Onurcan Çakır, Emre Polat, Arif Erguvan, M. Akif Gündoğdu, Miray Çakıroğlu, Müslim Çizmeci, Mehmet Karaca, Deniz Özturan, Neşe Umut, Özkan Dursun imzalarını taşıyordu.



Gülseli İnal, Sinâ Akyol, Abdülkadir Budak, Metin Cengiz ve Enver Ercan’dan oluşan şiir seçici kurulu yaptığı değerlendirme sonucu, ödülü oybirliğiyle Miray Çakıroğlu’na verirken; Özkan Dursun, Onurcan Çakır, Müslüm Çizmeci ve Mehmet Karaca’nın dosyalarını “dikkate değer” buldu. Öykü dalında ön elemeyi geçenler M. Kaan Bakkalbaşı, Nurullah Kuzu, Demet Çaltepe, Zeynep Çağla Şimşek, Bilal Akar, Melike Belkıs Aydın, İbrahim Resnelli, Atiye Gülfer Kaymak, Arda İnal, Uğur Yetkin, Güney Güneri'nin dosyalarıydı.



Nursel Duruel, Feyza Hepçilingirler, Hatice Meryem, Mehmet Zaman Saçlıoğlu ve Feridun Andaç'tan oluşan öykü seçici kurulu, ödülü Nurullah Kuzu'nun dosyasına verirken; Melike Belkıs Aydın, Demet Çaltepe ve Uğur Yetkin’nin dosyalarını “dikkate değer” buldu.