Yayınevlerindeki hak gasbına son!

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Yayınevi Emekçileri Kolektifi, yayınevlerinde tanımlı olmayan görevlerin belirginleştirilmesi ve sınırların çizilmesi için çalışma başlattı.

Yayınevlerinde çalışanların haklarını korumak amacıyla geçtiğimiz aylarda hayata geçirilen Yayınevi Emekçileri Kolektifi (YEK), yayınevlerinde tanımlı olmayan görevlerin belirginleştirilmesi ve sınırların çizilmesi için çalışma başlattı. Varolan karmaşanın yayınevi emekçilerinin hem iş yükünü artırdığını hem de hak gasplarına yol açtığını belirten YEK, yayınevlerindeki görevlerin tanımının netleştirilmesi talep ediyor.



Redaksiyon, son okuma, ve editörlük gibi görevlerin yanı sıra editör görevine metin geliştirici editör, üretim editörü, dosya editörü gibi alttanımlar da getiren YEK, bu uygulamanın tüm yayınevlerinde standart hale getirilmesini amaçlıyor.