Yaz akşamları Harbiye Açıkhava'da güzel

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Geleneksel Harbiye Açıkhava Konserleri 19 Haziran akşamı MFÖ konseri ile başlıyor

İstanbul ’a yaz açıkhava konserleriyle geliyor. BKM organizasyonu ile gerçekleştirilen, Avea sponsorluğundaki geleneksel Harbiye Açıkhava Konserleri 19 Haziran’da MFÖ konseriyle başlıyor.



Avea ile Yıldızlar Açıkhava’da’ adlı konser serisinde Türkiye ’nin yıldız isimleri arka arkaya sahne alacak. MFÖ’yü Sıla, Kenan Doğulu, İlhan İrem, Zülfü Livaneli, Nilüfer, Sertab Erener, Ziynet Sali-Despina Vandi, Selçuk Balcı, Erol Evgin gibi isimler takip edecek.



3 Temmuz akşamı gerçekleşecek Kardeş Türküler konserinde ise Sezen Aksu da sahne alacak. Konser serisi 25 Eylül ’de sona erecek. Programda 23 Haziran akşamı ise komedi ekibi ‘Güldür Güldür’ hikâyeleriyle İstanbullularla buluşacak.