Yaz geceleri cazsız olmaz!

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İstanbul Caz Festivali vakti geldi!

Yazı: Gülru İncu



İKSV (İstanbul Kültür Sanat Vakfı) tarafından düzenlenen İstanbul Caz Festivali, bu yıl 27 Haziran ile 15 Temmuz tarihleri arasında 250’den fazla yerli ve yabancı sanatçıyı ağırlayacak ve İstanbul 15 gün boyunca cazla yatıp cazla kalkacak. Festival 35’ten fazla konsere ev sahipliği yapacak ve caz tutkunları mavi İstanbul geceleri altında 22’nci kez düzenlenen festivalde bir kez daha caz müziğin ünlü isimlerinin yeteneğine şahit olacak. Festivalde bu sene de ağır toplar var. Joan Baez başta olmak üzere Marcus Miller, Stanley Jordan, Dave Holland, Melody Gardot ve Tigran Hamasyan gibi folk, blues ve cazın farklı sesleri müziği tüm kente yayacak, festival takipçileriyle şehrin farklı köşelerinde buluşacak. Festivalin biletlerini Biletix satış kanalları ve İKSV ana gişeden (pazar hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında) satın alabilirsiniz.