Bu yaz için plan yapmadan önce önümüzdeki aylarda Avrupa'daki dev açıkhava müzik festivallerinde neler olduğuna göz atmak ister misiniz?

Müzik yazarı Mehmet Tez, hafifmuzik.com sitesi için şahane bir festival rehberi hazırladı. İşte yaz aylarında ucundan köşesinden ilişmek isteyebileceğiniz o liste...



Primavera Sound

28-31 Mayıs / Barcelona

En iyi yanı belki de Barcelona’da olması. Ulaşım kolay, yeme içme şahane, fiyatlar görece olarak ucuz ( İstanbul ’a göre açık ara ucuz) her taraf kahve, bar tapasçı, sahilden denize girmek serbest. Daha ne ister ki insan?

Kimler var: Arcade Fire, Pixies, Black Lips, Chvrches, Temples, Kendrick Lamar, The National, Midlake. İndie müzik dinleyicisi ne dilerse hepsi (fazlası da) var.

Oraya gitmişken: Muhakkak bir akşamınızı şehirde takılmaya ayırın. Festival programına göre programa bakın ve kendinize bu iş için zaman yaratın. Konser alanı şehre yakın olduğundan gidiş geliş nispeten dağ başındaki festivallere göre kolay. Gözünüze hoş görünen bir yere girin, biraz jamon ya da chorizo yanında bir de şarap açtınız mı tadından yenmez. Özellikle deniz ürünlerinden yapılan tapas’lara dikkat.

Bilet fiyatı: 190 Euro



Roskilde

29 Haziran – 6 Temmuz Roskilde, Danimarka

Rock, indie ya da ana akım dışında farklı etnik ve elektronik müziklerde nitelikli birşeyler izlemek istiyorsanız Roskilde’ye gitmeniz lazım. Özellikle adı danı duyulmamış yeni isimlerin çaldığı sahneler şahane keşiflere açık.

Kimler var: The Rolling Stones, Arctic Monkeys, Stevie Wonder, Manu Chao, Kasabian… Sleigh Bells’den Kavinsky ve Lyke Li’ye onlarca yüzlerce farklı tonda sanatçı.

Oraya gitmişken: Festival toplam 8 gün sürüyor. Yani orobüs ya da shuttle ile Kopenhag’a gidip etrafı gezmek mümkün. Şehir merkezindeki müzik mağazalarına takılın ya da liman tarafında gidip yüzünüzü güneşe verip bir şeyler için mutlaka.

Bilet fiyatı: 250 Euro.



Pukkelpop

14-16 Ağustos Hasselt, Belçika

Belçika’nın Hollanda sınırındaki öğrenci şehri Hasselt’ta yapılıyor. Genellikle indie isimlerin yoğunlaştığı bir festival.

Kimler var: Die Antwoord’dan, Outkast’a, Calvin Harris’ten Queens of the Stone Age’e kadro çok geniş.

Oraya gitmişken: Çok yakındaki Anvers’e de mutlaka turistik bir seyahat yapın. Ne bileyim mesela Rubens’in evini gezin, nehir kenarındaki mekanlara takılıp biralardan deneyin, inanılmaz deniz ürünlerinden sipariş edin. Yılan balığı da olur, midye de…

Bilet fiyatı: Kombine biletler tükendi. 85 Euro’luk günlük biletler hala satışta.



Reading and Leeds Festival

22-24 Ağustos, Reading ve Leeds, İngiltere

İki ayrı yerde eş zamanlı yapılan Reading festival bu yıl İngiltere’de (elbette biletleri çoktan tükenen ve an itibarıyla artık girişi imkansız olan) Glastonbury’den sonra en şu an en çeşitli kadroya sahip festival.

Kimler var: Arctic Monkeys, Jake Bugg, QOTSA, Blink 182, Foster The People, Die Antwoord diye gidiyor.

Oraya gitmişken: Valla İngiltere’de festival izlemek çamur, yağmur, İngiliz ergenlerinin taşkınlıkları, üzerinize dökülen bira, her yana sinen sidik kokusu, pislik, kötü yemek falan demektir. Bunlardan vakit bulursanız trenle bir saat uzaklıktaki Londra’ya gidip nezih ortamlarda takılın.

Bilet fiyatı: 213 pound