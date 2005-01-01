Yazarlar meteliğe kurşun atıyor!

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İngiliz Yazarlar Birliği ALCS'nin araştırması, profesyonel yazarların asgari ücretin altında gelirle hayatlarını sürdürmeye çalıştıklarını ortaya çıkardı.

Author's Licensing and Collecting Society’nin (ALCS) Queen Mary Üniversitesi ile ortak yürüttüğü araştırmanın sonuçları, “kıyak iş” olarak görülen yazarlık “mesleğinin” karanlık yüzünü ortaya koyuyor.



2 bin 454 yazarın katıldığı araştırmaya göre, profesyonel olarak bu işten para kazanmaya çalışan kişilerin büyük bölümü asgari ücretin altında gelirle hayatlarını idame ettirmeye çalışıyor. ALCS’den Owen Atkinson, gelirlerin 2005 yılından bu yana yaklaşık yüzde 40’lara varan oranda azaldığına dikkat çekiyor. Atkinson, kaybın gerekçesi kurgu kitap satışlarındaki düşüş olarak gösteriyor.



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Öte yandan, istatistikler kitap satışlarında gözle görünür bir azalma olmadığını, ancak pastanın kremasının artık çok daha az yazar tarafından yendiğini gösteriyor. Diğer bir deyişle, sınırlı sayıda yazar astronomik rakamlar kazanırken, eskiye kıyasla daha çok yazar açlık sınırının altında yaşıyor.