Yazarlardan Bakan'a mektup var!

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Türkiye Yazarlar Sendikası, boşaltılmak istenen Edebiyat Müze ve Belgeliği için Kültür Ve Turizm Bakanlığı'na açık mektup yazdı

Yaşar Kemal, Zülfü Livaneli, Adnan Özyalçıner, Ataol Behramoğlu, Oktay Akbal, Mustafa Köz, Cengiz Bektaş, Enver Ercan, Sennur Sezer, Aslı Erdoğan gibi yüzü aşkın gibi yazarın imzaladığı mektupta, Kültür Bakanlığı’nı kararını yeniden gözden geçirmeye, yazarların bellek-müzede simgeleşen ulusal ve evrensel kimliğine gereken özen ve saygıyı göstermeye çağırdı. Yazarlar, Bakanlıktan Edebiyat Müze Belgeliğin korunması için Türkiye Yazarlar Sendikasına yeni bir müze yeri göstermelerini istedi.Mektupta, “Türkiye Yazarlar Sendikası gibi köklü, büyük bir yazar kuruluşuna bir sarayın arabacılar dairesini bile çok gören bir bakanlığın adının Kültür Bakanlığı adını taşıması büyük bir çelişkidir. Bu çelişkiyi dünyaya nasıl anlatacağız, nasıl anlatacaksınız?” diye soruldu. Konuyla ilgili hukuki sürecin devam ettiği, bakanlığın müzenin boşaltılmasını istemesinin hukuk tanımazlık olduğunun belirtildiği mektup, “Kültür Bakanlığı’nın kararını yeniden gözden geçirmesi, yazarlarımızın bellek-müzede simgeleşen ulusal ve evrensel kimliğine gereken özen ve saygıyı göstermesi, Edebiyat Müze Belgeliğin korunması için Türkiye Yazarlar Sendikası’na yeni bir müze yeri göstermesi” çağrısıyla sona erdi.