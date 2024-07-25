Yazın coşkusu TV+’la açık hava sinemasında yaşanacak

Yaz akşamlarını taçlandıran açık hava sineması coşkusu, Türkiye’nin süper içerik platformu TV+ ile Yapı Kredi bomontiada’da yaşanıyor. Yaz sezonu boyunca her salı akşamı saat 21.00’da birbirinden özel yapımlar sinema severlerle buluşuyor.

Sadece TV+’ta yayımlanan Oscarlı fimler

23 Temmuz Salı akşamı, yabancı dilde en iyi film dahil beş dalda Oscar’a aday gösterilip En İyi Özgün Senaryo Oscar’ını alan ve Türkiye’de yine sadece TV+’ta yayımlanan “Anatomy of a Fall” sinemaseverlerle buluşuyor.

27 Ağustos’a kadar devam edecek olan etkinlikte, her zevke hitap eden seçkin filmler, açık havada ve nostaljik bir ambiyansta sinema keyfini doyasıya yaşatacak.

Gösterimi gerçekleştirilecek filmlerin takvimi şu şekilde: