Şenay Lambaoğlu, yeni albümü “Başka Türlü Bir Şey”in lansman konseriyle 29 Ocak Cuma günü Salon IKSV sahnesinde dinleyiciyle buluşuyor.

Can Yücel’den Nazım Hikmet’e Ömer Hayyam’dan Füruğ Ferruhzad’a dek unutulmaz ozanların eserleri, Salon IKSV sahnesinde Şenay Lambaoğlu’nun yorumuyla hayat bulacak. Bir saygı albümü olarak da değerlendirilebilecek “Başka Türlü Bir Şey” için Şenay Lambaoğlu, “Bugüne dek kimlerden beslendiysem, nelerle çoğaldıysam onlarla yoğrulmuş bir albüm oldu. İyi müziğin peşinden gittik. Şiirlerin anlamına hizmet eden; çok değerli besteci, söz yazarı ve müzisyenlerin üretimleriyle büyüyen, dokuz unutulmaz şarkıdan oluşan bir çalışma bu” diyor.