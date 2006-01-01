Evde size ait özel bir köşede kitap okuyup kahve içmenin keyfini çok az şey verebilir. O zaman sürükleyici ve güzel bir kitap seçip keyif seviyesini katlayalım.

Hazır evde daha sık vakit geçirmeye başlamışken, battaniye altına girip kahve eşliğinde kitap okuyarak günleri daha keyifli bir hale getirmenin de tam zamanı. Bu notkada seçeceğin kitabın önemi çok fazla. Seni, birkaç saatliğine bile olsa alıp başka diyarlara ve maceralara götürebilecek sürükleyici bir kitap seçmek yaşadığın bu keyfi katlamaya yeter de artar bile. Bunun için birkaç kitap önerimizi sizler için listeledik.

Sürüklenme / Latife Tekin

Listemizin ilk sırasında Latife Tekin’in 2018 yılının en iyi romanları arasında gösterilen Sürüklenme kitabı yer alıyor. Kitabın baş karakteri, bir yolculuk dönüşünde uçakta karşılaştığı tuhaf bir kişinin ve geleceğine yönelik tahminlerde bulunan karakterlerin etkisi altında sürüklenip durur. Kitaba adını da veren bu sürüklenme durumu; yetişkinlerin çaresizliğini ve gençlerin yeni bir hayat kurma çabasını etkileyici bir şekilde göz önüne seriyor.

Yabana Doğru / Jon Krakauer

2006 yılında vizyona giren, Yabana Doğru (orijinal adıyla “Into the Wild”) filmini izledin mi? Doğa, kendini keşfetme ve özgürlük üzerine ne etkileyici bir filmdi değil mi? Filmin de uyarlandığı ve gerçek hikayeye dayanan bu kitabı okumanın şimdi tam zamanı. Sahip olduğu her şeyi bırakıp, tüm sınırlarından kurtulmak için yola koyulan Christopher McCandless’ın hikayesi, en çok da maceracı ruhunuzu etkileyecek.

Budala / Elif Batuman

Yakın zamanda yayımlanan Elif Batuman’ın Budala kitabı, kısa sürede oldukça sevildi. Anı ve kurmaca özelliklerini bir arada barındıran Budala kitabı, anlatıcının ekseninde gençlik, aşk, cinsellik ve olgunluk konularını usta bir dille aktarıyor. Ayrıca atmosfer, duygusallık, entelektüel doygunluk ve mizah açısından oldukça zengin anlatısıyla da okuyucuyu büyülemeyi çok iyi başarıyor. Böyle güzide bir kitabı başucunuzda değil, yanı başınızdan ayırmamak istemeyeceğinize eminiz.

Kırlangıç Çığlığı / Ahmet Ümit

Sürükleyici, edebi anlamda doyurucu başucu kitaplarından bahsediyorsak polisiye türünden bahsetmemek olmaz. Yerli polisiye edebiyatının en iyi kalemlerinden Ahmet Ümit’in son kitabı Kırlangıç Çığlığı’nı henüz okumadıysanız, hiç vakit kaybetmeden okumaya başlayın deriz. Dünya ve Türkiye’nin bugünüyle ilgili birçok referans bulunduran Kırlangıç Çığlığı, çıktığı günden beri o kadar sevildi ki çok satanlar arasındaki yerini hiçbir zaman kaybetmedi.

Bildiğimiz Dünyanın Sonu / Erland Loe

Yayımlandığı ilk günden bugüne kadar dünya genelinde büyük hayran kitlesi yakalamış bir kitapla tanışmak üzeresin. Bildiğimiz Dünyanın Sonu romanı; yazar Erland Loe’nun önceki kitabı Doppler’ın devamı niteliğinde. Önceki kitapta ormanın derinliklerinde büyük bir maceraya çıkan Doppler, geyiği Bongo’yu boynuzlu hayvanlar barınağına bırakıp ailesinin yanına dönmeye hazırlanır. Fakat geçen onca zamanın ardından geri döndüğünde bir şeyleri bıraktığı gibi aynı bulmayacaktır. Başından sona soluksuz okuyacağın bu kitap, başucu kitaplarının arasında favori olacak.

Ben, Kirke / Madeline Miller

Mitolojiden ve masalsı anlatımdan hoşlanıyorsanız işte tam size göre bir kitap! Madeline Miller’ın Ben, Kirke kitabı; bin yıllık mitolojik hikayeleri kitabın karakteri Cadı Kirke’nin ekseninde sürükleyici bir şekilde anlatıyor. Dünya çapında 2019 yılının en kitapları arasında gösterilen Ben, Kirke kitabını okurken Olympos Tanrılarının hikayelerinin bulunduğu yeni bir Homeros destanı okuduğunu hissedebilirsiniz, çok normal.