Yeni klibini Londra'da çekti

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Gökhan Tepe, “Seninle Her Yere” albümünün duygusal şarkısı “Günahın Bende”nin klibini Londra’da çekti.

Gökhan Tepe, “Gelsen de Anlatsam” ve “Kader” videolarının ardından albümünün üçüncü video klibinin çekimlerini Londra’da gerçekleştirdi. Sözleri Şebnem Sungur, bestesi ise Gökhan Tepe’ye ait olan “Günahın Bende”nin klip yönetmenliğini Sedat Doğan üstlendi. Çekimlerde Gökhan Tepe’ye ünlü İngiliz top model Lottie Benson eşlik etti. Video klipte sona eren bir ilişkinin geçmiş ve gelecekteki yolculuğu fotoğraf kareleri ile anlatıldı.