Zayn’in “Mind of Mine” albümünün yeni video klibi yayınlandı.

One Direction’dan ayrılan grup üyesi Zayn’ın merakla beklenen ilk stüdyo albümü “Mind of Mine” müzik marketlerde yerini aldı. Albümün yeni video klibi de yayınlandı. Yönetmenliğini daha önce Kanye West, Drake, Rihanna gibi önemli isimlerle çalışan Director X'in üstlendiği video klip, yazın yeni hitlerinden biri olması hedeflenen “Like I Would" şarkısına çekildi.