Yeni kuşak star Ayo İstanbul'da!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

İndie müziğin duygulu sesi Ayo 20 Mayıs’ta İş Sanat sahnesine konuk olacak.

2006 yılında ilk albümü “Joyful” yayınlanır yayınlanmaz Fransa’dan Polonya’ya, İtalya’dan Yunanistan’a kadar tüm Avrupa’da büyük ilgi gören ve 40 ülkede bir buçuk milyondan fazla satan dünya müziğinde yeni kuşağın yükselen yıldızı Ayo 20 Mayıs’ta İstanbul’da İş Sanat sahnesine konuk olacak. Sadece şarkıcı olarak değil şarkı yazarı kimliğiyle de müziği yaşam biçimi haline getiren ve son on yıldır turnelerde dünyayı dolaşan Ayo, folk- rock ve soul tarzını Afrika kökleriyle buluşturduğu şarkılarıyla 20 Mayıs’ta İstanbul’daki müzikseverlerle ilk kez İş Sanat’ta buluşuyor. 2008’de “Joyful” albümü ile EBBA Ödülü’ne layık görülen ve geçtiğimiz Mart ayında da Fransız Yayıncılar Birliği tarafından kültür ve sanat alanında verilen Avrupa’nın en prestijli ödüllerinden Globes de Cristal Ödülleri‘nde “En İyi Kadın Şarkıcı” ödülünü de kucaklayan Ayo, son albümü “Ticket To The World” ile yine içtenlik ve tutku dolu 16 yeni parçaya hayat vererek yepyeni konserleriyle dünyayı turluyor. Haiti‘li ödüllü film yapımcısı Raoul Peck‘in yönettiği ve Ayo’nun da başrolde oynadığı “Meurtre a Paco“ filminin çekimleri ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Ayo, yepyeni şarkıları ve zengin repertuvarı ile İş Sanat’ta sezonun dünya müziği kuşağının son konseriyle 20 Mayıs Salı akşamı sahneye çıkıyor.