Fransız ekonomist Thomas Piketty, tüm dünyada büyük yankı uyandıran “21. Yüzyılda Sermaye” adlı kitabında yanlış veriler kullanmakla suçlanmasının ardından geri adım attı

Verilerindeki yanlışlar nedeniyle hatalı sonuçlara vardığını ileri süren İngiliz Financial Times (FT) gazetesi yazarı Chris Giles’a ilk olarak “Saçmalıyorsunuz” tepkisi veren Thomas Piketty yanıtını değiştirdi. Business Insider sitesine bir e-posta gönderen Piketty, FT yazarı Giles’ın “haberinin tam anlamıyla yapıcı olmamasına karşın işaret ettiği bazı konulara dair veri tablolarını güncellemeyi planladığını” belirtti.



Piketty, FT’yi eleştirmekten yine geri durmadığı açıklamasında şunları yazdı: “Verilerin yapıcı bir şekilde tartışılmasını memnuniyetle karşılasam da FT’deki kişiler, her ne kadar tam aksini iddia etseler de, yapıcı davranmıyor. Benim serilerimde yaptıkları küçük değişiklikler (ki ben aynı fikirde değilim), uzun vadede analizimi değiştirmiyor. Bu konuyu daha da aydınlatmak için ilerleyen günlerde kitabın teknik ilavesini güncelleştireceğim.”



577 sayfalık kitap, geçen yıl Fransızca yayımlanmasının ardından bu yıl martta da İngilizceye çevrilince büyük yankı uyandırmış, hatta The Economist dergisi Piketty’yi “Yeni Karl Marx” dahi ilan etmişti. Piketty, çok satan kitabında 20 ülkeden son 200 yıla ait verileri derleyerek miras yoluyla edinilen servetlerin, gelirlerden hızlı büyüdüğünü ve bu durumun az sayıda insanın diğerleri üzerinde tahakkümünü garanti altına aldığını savunuyor. Kapitalist sistemde ekonomik büyümenin herkese faydası olduğu inancının yanlış olduğunu da belirten Piketty, durumu dengelemek adına küresel bir “servet vergisi” tavsiye ediyor.



Ekip kurup araştırdılar

Financial Times’ın kurduğu bir ekip 43 yaşındaki ekonomistin kaynaklarını inceledi ve “verileri temizleyip, basitleştirdikten sonra Avrupa’daki rakamların 1970’lerden sonra servete bağlı eşitsizliklere işaret etmediğini” savundu.



Piketty ise FT’nin yayınını “saçmalık” olarak nitelendirdi: “Servetler konusunda elimizdeki veriler mükemmel değil ama vergi bildirimleri gibi bilgiler güvenilir. Daha yeni çalışmalar, farklı kaynaklarla benim sonuçlarımı destekliyor.” Piketty, FT’nin “dürüstlükten uzak” davrandığını ve gazetenin dile getirdiği noktaların sonuçları değiştirmediğini savundu.