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Yeni şarkılar geliyor

Taylor Swift hayranlarına iyi haber!
Taylor Swift 18 Ağustos tarihinde New York’ta saat 17:00′da Yahoo! ile dünya çapında bir canlı yayın yapacak ve yeni albümünü tanıtacak. Albümden ilk single'ı da aynı gün hayranlarına sürpriz yaparak paylaşacağı düşünülüyor...
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