Yeni şarkılar geliyor

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Taylor Swift hayranlarına iyi haber!

Taylor Swift 18 Ağustos tarihinde New York’ta saat 17:00′da Yahoo! ile dünya çapında bir canlı yayın yapacak ve yeni albümünü tanıtacak. Albümden ilk single'ı da aynı gün hayranlarına sürpriz yaparak paylaşacağı düşünülüyor...

