Ayşe Erbulak "9 Oda Cinayetleri" ile ezberleri bozacak...

Tiyatro oyuncusu ve polisiye roman türünde Türkiye’nin en başarılı kadın yazarı Ayşe Erbulak, yeni kitabı “Dokuz Oda Cinayetleri” ile ezberleri bozacak.Türkiye’nin “Yerli Agatha Christie” si olarak anılan Ayşe Erbulak, polisiye gerilim türünde yazdığı ve soluk soluğa okunacak bir roman ile kitapseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.Yazar, “9 Oda Cinayetleri” adını verdiği gerilim yüklü yeni kitabında, İstanbul’da işlenen cinayetler zincirini ve bu cinayetlerin ardındaki tüyler ürperten gerçekleri konu alıyor.Kitap, diğer polisiye romanların aksine, katilin kim olduğunu daha en başından gösteriyor; ancak sonrasında yaşanan olaylar okuru bambaşka ve şoke eden bir finalle buluşturuyor.Erbulak, dördüncü kitabı olan “9 Oda Cinayetleri” nde pedofili ve ensest gibi toplumsal sorunlara da değiniyor.Büyüyünce yazar olmak istediğini belirten Ayşe Erbulak, son kitabı için “Polisiye yazmak için kurgu ustası olmak gerekiyor. ‘9 Oda Cinayetleri’ çıraklığı bitirme tezim.” diyor. Erbulak’ı çok başarılı bulduğunu belirten polisiye roman türünde Türkiye’nin en başarılı yazarlarından Ahmet Ümit ise “‘9 Oda Cinayetleri’ ayrıntılardan yola çıkılarak kurulmuş eğlenceli bir polisiye roman. Polisiye meraklılarına farklı ve keyifli okumalar vadediyor.” diyor.Destek Yayınlarından çıkan “9 Oda Cinayetleri” 7 Haziran’da raflardaki yerini alacak.