Yersiz, yurtsuz, mekansız şarkılar

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Serhat Ertuna, Mir Multimedia Müzik tarafından Avrupa'da yayınlanan ilk solo albümü 'Lamekan' ile müzik dünyasına adımını attı.

Uzun yıllardır MKM bünyesinde yürüttüğü tiyatro çalışmalarda oyuncu olarak ve yine müzikallerde seslendirdiği performansıyla tanınan sanatçı Serhat Ertuna’nın Mir Multimedia Müzik tarafından Avrupa ’da yayınlanan ilk solo albümü “Lamekan” müzikseverlerin beğenisine sunuldu.



Serhat Ertuna, ilk albümü olan “Lamekan” ile Kürt müziğinde renkli ve genç bir isim olarak yerini aldı. Genç sanatçı Ertuna, “Lamekan”ı İsviçre’de hazırlamış. Albüm sanatçının vatana duyduğu özlemi ve yabancılaşmayı vurguluyor. Albümde Kürtçenin Soranî, Kirmanckî ve Kurmancî lehçelerinden oluşan parçalar yer alıyor. Albümde yer alan iki şarkının sözleri ise Kürt şiirinin önemli ismi, Baba Tahir Uryan’a ait. Ortadoğu dillerinde ortak bir anlam taşıyan ‘’Lamekan’’ yersiz, yurtsuz, mekansız anlamına geliyor.