Yıldızların fotoğrafçısı yeni kitabını tanıttı!

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Ünlü Hollywood yıldızlarını çektiği fotoğraflarla tanınan Annie Leibovitz'in 40 yılı aşkın sürede çektiği en saygın fotoğraflardan oluşan kitabı Los Angles'da yapılan kokteylle tanıtıldı.

Annie Leibovitz sıradan bir Amerikan portre fotoğrafçısı değil,o başlı başına bir efsane. Leibovitz yıllardır hollywood ünlülerinin fotoğraflarını çekiyor. Günümüzde kimin çektiğini bile hatırlamadığımız ve bir anlamda kamuya mal olmuş bir çok fotoğraf aslında ona ait.John Lennon'ın öldüğü gün,olay yaşanmadan önce kendi evinde ve çıplak şekilde eşi Yoko Ono ile beraber Rolling Stones Dergisi'nin kapağı için çektirdiği fotoğraf veya Robert Nixon'ın istifasından hemen sonra Beyaz Sarayın bahçesinden helikopteri havalanırken çekilen fotoğraf örnek olarak verilebilir.



Los Angeles Chateau Marmont'da yapılan kokleyli partisinde Vanity Fair, Leon Max ve Benedikt Taschen Leibovitz'in yeni kitabını tanıttılar. Leibovitz'in 40 yılı aşkın sürede çektiği en saygın eserleri içeren kitap sınırlı sayıda üretildi ve fiyatı üç bin dolar civarında. Kitabı, Whoopi Goldberg, Keith Haring, David Byrne ve Patti Smith'in bulunduğu 4 farklı kapaktan biriyle almak mümkün. Ağırlığı yaklaşık 25 kg ve boyutları yaklaşık 48x68cm olan kitap 476 sayfadan oluşuyor. Leibovitz Huffington post'a ''kitap 4 yılımı aldı ,bu büyük bir projeydi ve hiç bunun gibi bir şey yapmamıştım,ilerlemeye başladıktan sonra,başlangıçta ne yaptığınızı bile hatırlayamıyorsunuz''dedi. Bu yıl en çok sevdiği performanslar sorulan Leibovitz''Cate Blanchett'i beğeniyorum,Sandra Bullock gerçekten inanılmaz fakat Robert Redford'ı ne yazık ki listeme dahil edemem''dedi.



Ünlü portreleriyle tatınan Leibovitz aynı zamanda Hollywood'a da damgasını vurmuş durumda. Ünlü fotoğrafçıyla aynı sette olmanın nasıl bir duygu olduğunu anlatan Melanie Griffith ''Annie'e tapıyordum,o vahşi,doğal,çılgın ve mükemmeldi''diyor. Quincy Jones, David Hockney, Patricia Clarkson, Paul Haggis ve fotoğrafçı Terry Richardson gibi isimler de partiye katıldılar. Partiye karısı ve kızıyla el ele gelen Sylvester Stallone esprili bir şekilde''Burada bir kitap olduğunu bilmiyordum,bunun sadece bir parti olacağını sanıyordum. Buradan hemen ayrılmalıyım''diyerek herkesi güldürdü. Stallone'nin ikonik düşünür(thinker)isimli fotoğrafı da Leibovitz'in kitabında yer alıyor. Stallone ''böyle bir şeyi ancak onun için yapabilirdim'' dedi.