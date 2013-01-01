Yılın çocuk kitapları seçiliyor

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Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği’nin (ÇGYD), 10 yıldır sürdürdüğü “Yılın Çocuk Kitapları Seçimi” bu yıl da devam ediyor.

Ülkemizdeki çocuk edebiyatına nitelikli eserler kazandırılmasını desteklemeyi amaçlayan seçim, bu alanda üretim yapanlar arasında bir yarışma olma özelliğinden çok, onurlandırma niteliği taşıyor. Çocuk kitapları yazarlarını, illüstratörleri, editörleri, grafikerleri ve yayınevlerini nitelikli eserlere imza atmaya davet eden Yılın Çocuk Kitapları Seçimi, bu yıl 6 dalda gerçekleşecek. Çocuk Öyküleri Kitabı, Çocuk Romanı, Gençlik Öyküleri Kitabı, Gençlik Romanı, Resimli Öykü Kitabı ve Çocuk Kitabı Tasarımı kategorilerinde yapılacak seçimde, ilk baskısı 2013 yılında yapılan kitaplar değerlendirilecek.



Başvuru bilgileri için http://www.cgyd.org/tr/node/77 adresini tıklayabilirsiniz.



















