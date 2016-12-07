“Yılın En İyi Kadın Oyuncusu”, 7 Aralık Çarşamba akşamı Entropi Sahne’de izleyicisiyle buluşuyor.

Celal Mordeniz ve İpek Türktan Kaynak’ın beraber yazdıkları tek perdelik ve tek kişilik tiyatro oyunu, “Yılın En İyi Kadın Oyuncusu”, Kadıköy’ün alternatif sahnesi Entropi Sahne’de tiyatroseverlerle buluşuyor. Celal Mordeniz’in yönetmenliğini üstlendiği, İpek Türktan Kaynak’ın ise tek başına rol aldığı oyunun proje asistanı ise Volkan Çıkıntıoğlu.



Hepimiz beğenilmekten, onaylanmaktan az çok hoşlanırız. Arkadaşlarımızı, sevgilimizi, yaptığımız işi bize seçtiren bu özelliğimizdir. Ya beğenilmeyi ve onaylanmayı biraz fazla arzularsak ne olur? Ki bu pek az rastlanan bir durum değildir. Galiba insanı bekleyen önemli tehlikelerden biridir bu arzuya sahip olmak. Böyle bir arzuya sahip kişi çıkmaya çalıştıkça daha da gömüldüğü bir bataklığa saplanmış demektir.



“Yılın En İyi Kadın Oyuncusu”, 7 Aralık 2016, Çarşamba akşamı saat 20.30’da Entropi Sahne’de izlenebilir. Oyuna ait biletler; Biletix ve Entropi Sahne gişesinde...