Fiesta Extravaganza - Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars, 3 Aralık Cumartesi akşamı Volkswagen Arena’da seyirciyle bir araya gelecek.

Pozitif deneyimiyle gerçekleşecek 5 saatlik bu uzun soluklu özel gecenin başında Kübalı müzisyenlerden oluşan Son De Küba Orkestrası sahne alacak. Ardından Latin dünyasının önemli ismi Maestro Mehmet Ceyhan partneri Yonca Gülgeç ile kurulacak dans pistinde “Salsa Cubano” atölyesi gerçekleştirecek ve gece boyunca sıcak ve samimi Latin müzikleriyle katılımcıları saracak.





Şimdiye kadarki en zengin Latin All Stars konuk sanatçı kadrosunu bir araya getirecek bu özel projede, sürpriz konuklar ve Latin müziğinin önemli isimleri aynı sahnede buluşacak. Geleneksel Küba müzikleri, Bolero'lar, Mambo’lar, Salsa'lar, Cha Cha'lar ve Latin parçaların Türkçe cover’ları ile vokalde Kübalı Armando Miranda, Ayşe Sicimoğlu, Mustafa Arabacı, kemanı Latin müziği ve salsanın önemli bir parçası haline getiren Kübalı Alfredo De La Fe, Mercadonegro Salsa Orkestrası’nın besteci ve şeflerinden piyanoda Perulu Cesar Correa ve perküsyonda Kolombiyalı Rodrigo Rodriguez’in performansları Volkswagen Arena’yı dev bir dans pistine dönüştürecek.



Volkswagen Arena’nın güçlü atmosferinde dans, eğlence ve lezzet dolu unutulmaz bir gece sunan Fiesta Extravaganza - Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars şovu için biletler Biletix gişelerinden ve biletix.com’dan alınabilir.