Yirmi Aşk Şiiri ve Umutsuz Bir Şarkı

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Pablo Neruda’yı Şili’nin en ünlü şairi haline getiren bu kitap, özgün ve incelikli imgelerle bezeli şiirlerden oluşuyor.

Yirmi Aşk Şiiri ve Umutsuz Bir Şarkı/Pablo Neruda/İş Bankası Kültür Yayınları

Neruda’yı ‘aşkın açık sözlü ve şehvetli sözcüsü’ haline getiren bu şiirlerde, genç aşığın başlardaki yoğun tutkuları daha sonra yerini melankoliye bırakıyor. Kadını evrenin gerçek gücü olarak gören ve doğayla bir tutan aşk şiiri geleneğini kozmik boyutlara taşıyan Neruda, daha yirmi yaşındayken yayımlanan kitabında ilk gençlik çırpıntılarını anlatıyor.