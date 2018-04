Yol gösteren masallar

İçinizdeki oyunbaz çocukla bağlantı kurarak bir oyun oynamaya var mısınız? Hem de hayatınızı değiştirebilecek bir oyun... O zaman buyurun masal terapiye...

Yazı: Yaprak Çetinkaya/Pozitif



Bir varmış bir yokmuş. Paris’te doğmuş, bir komünde büyümüş, önce Fransa’da sonra ABD’de eğitim görmüş, güzel güzel okullar bitirmiş bir kızın yolu günlerden bir gün Türkiye’ye düşmüş. Bir zamanlar “bir daha asla gelmem” dediği bu ülkeden ayrılamamış. 13 yıl yaşadığı ülkede önce yabancı dil dersleri vermiş, bu arada su gibi Türkçe öğrenmiş. Bu yıllar

boyunca yapmayı en çok sevdiği şey masal anlatmakmış. Kimilerinin ‘ilgi çekmez’ diye küçümsediği masallarını dinlemeye her seferinde daha çok insan gelmeye başlamış.

Masallar sonunda kitap olmuş. Adı da ‘Masal Terapi’ konulmuş. Bu bir oyun davetiymiş. Okuyucular içlerinden bir soru soruyor ve rastgele bir sayfa açıyormuş. Masalın mesajı okuyucunun içindeki gerçek sesmiş meğerse… İşte böyle Judith Malika Liberman’ın masalı… Devamını merak ediyor musunuz?



Kendi masalınızda neler var?

Değişiyor aslında hikayem. Köklerim, komünde büyüdüğüm, masallara oradan aşina olduğum hep yazıldı zaten. Artık bu hikayeyi anlatmaktan ben de sıkıldım. Kimim ben? Hikaye anlatmayı seviyorum. Hayatta kendi hikayemizi yazabileceğimizi de düşünüyorum. Genelde plan yapıp ona göre ilerlemek gerektiği söylenir. Ben bunun hata olduğunu çünkü hayatta başımıza gelen en güzel şeylerin bizim hayal edebileceğimizden daha büyük olduğunu düşünüyorum. Planlar bazen işe yarıyor evet ama sadece ve sadece bir plana sadık kalmak önümüzde açılan kapıları görmemizi engelleyebiliyor.



Sizin hikayeniz de böyle mi yazılıyor?

Başlangıçta elimde bir plan olsa yaşadığım en heyecanlı maceraları yaşayamazdım. 12 yaşında Almanya’da gönüllü olarak çalışmaya tek başıma gitmezdim, 16 yaşında ailemin

başta karşı çıkmasına rağmen ABD’de bir yıl bir ailenin yanında kalıp liseye devam etmezdim. Fransa’ya dönüşte liseden mezun olamayacağımdan korkuyordu annem. Orta karar bir öğrenciydim. Hiç korktuğu gibi olmadı, ABD’den döndüğümde fazladan ders çalışmadığım halde lise birincisi oldum. Fark şuydu; o bir yılda olgunlaşmıştım. Artık ailemin değil, kendi hedeflerimin peşindeydim. Bu sonucu kimse beklemiyordu. Hatta üniversitede okurken eğitim psikolojisi dersinde kendimi analiz ettim, çok yüksek not aldım ve bu sayede master

birincisi oldum.



Masallara nasıl geldiniz?

Masal anlatmayı çok seviyordum. Ama bununla ilgili bir konservatuvar programı olduğunu 19 yaşındayken, Paris’te bir kafeteryada bulduğum broşürden öğrendim. “Masalcı olmak

ister misiniz?” yazıyordu üzerinde. Param yok diye başvurmayacaktım. Ancak arayınca uygun fiyat olduğunu öğrendim ve Paris Konseratuvarı’na kayıt oldum. Hayatımı değiştiren adım buydu. Planlı değildi. Uzun soluklu bir eğitimdi, Fransa’daki en ünlü masalcılar ile birlikte çalıştık. Üniversitede ise çift uzmanlık yapıyordum. Hem İngiliz Dili ve Edebiyatı hem de Dil Bilimi okuyordum. İngiliz Dili bölümü için burs başvurusu yapınca diğer bölümüme gitmemi söylediler. Diğer bölüm ise burs imkanı bulunmadığını... Ama oradaki görevli kadın bana dikkatle baktı. İkimiz de rengarenk giyinmi��tik. “Otur bakalım, anlat, sen neler yaparsın?” dedi. Tiyatro yaptığımı, gönüllü çalışmalarımı falan anlattım. Bölümden burs veremeyeceğini ama çok özel bir burs oluğunu, tek bir kişiye verileceğini, profilimin farklı olduğunu, bu bursa başvurabileceğimi söyledi. Böylece bursların en güzelini kazandım.

Kaliforniya Claremont’a gittim. Orta Amerika’da tiyatro okuma fırsatı yakaladım. Bütün yaptığım bu işleri kendi paramı kazanarak yaptım ve doğru zamanda doğru yerde, hatta doğru giysiyi giyerek yaptım. Ama en önemlisi de fırsatları görüp evet diyerek yaptım.



Türkiyeye gelişiniz nasıl oldu?

Master’ı yeni bitirmiştim. Bir web sitesinde yeni mezunlara iş imkanları sunuluyordu. İlgimi çeken üç iş vardı; Kamerun, Türkiye ve Mısır’da… Üçüne de CV gönderdim. Fransa’ya

dönmüştüm ki haber geldi ve beni Türkiye’ye, Kültür Ataşeliği’ne gönderdiler. 13 sene önceydi. Fransızca ders verdim yargıtay ve danıştay üyelerine… Çok farklı bir deneyimdi çünkü bambaşka dünyalara girmeye başılıyordum. Ardından ODTÜ’de ders vermeye başladım. Koç Üniversitesi’ne geçtim. Bana uygun değildi, ayrıldım. Bu da bir hata değildi çünkü yanlış bir adım diye bir şey yoktur, daha kısa süren süreçler vardı sadece. Bu süreçlerde evren bana dayaklar da attı. Ne zaman büyük konuşsam çaaat! Türkiye’de turistik amaçlı olumsuz deneyimler yaşamış ve bir daha gelmem demiştim. ABD’ye taşındım ve oda arkadaşım Türk’tü. Bir sene boyunca Türkiye’yi, kültürünüzü, Atatürk’ü anlattı. Akışa bırakınca kimsenin planlayamayacağı bir macera bizi bekliyor. Bazen planlarla korunduğumuzu düşünürken en güzel anlardan yoksun kalıyoruz.



Şimdi neler yapıyorsunuz?

Ben masal anlatıcısıym. Ya da sadece anlatıcı… Gerçek hikayeler de anlatıyorum çünkü. Bir performans sanatçısıyım. Masal geceleri düzenliyorum. Türkiye’de bunu ilk başlatan

olduğum için çok mutluyum çünkü bir hareket başlatmış durumdayım. Beş sene önce bunun bir meslek olduğunu, yetişkinlere anlattığımı söylediğimde ‘ilgi çekmez’ denilmişti. Küçük küçük başladım… Artık mekanlar yetmez oldu. İstanbul’da ayda iki kere, İzmir’de, Antalya’da, Ankara’da ve farklı şehirlerde de davet edildikçe anlatıyoruz. İlk işim bu… Hem anlatıyor hem de insanlara kendi hikayelerini anlattırıyorum. Ayrıca NTV Radyo’da “Masal bu ya” adlı bir program yapıyorum. Her bölümde bir konuk ile anlatmanın önemini konuşuyoruz. Anlatma sanatı eğitimleri de veriyorum. Ve tabii kitap var.



Kitap sizin fikriniz miydi?

Evet… Ama çok ilginç oldu. Çocukluğumdan beri masal kitapları ile oynamayı çok severim. Rastgele açıp fal bakmak zaten her kültürde olan bir şey. Ortaokulda başladığım

bir alışkanlıktı. Masalların bana hep cevap verdiğini düşünürdüm. Arkadaşlarım bir şey sorduklarında “Masal çekelim” diyordum. “Ne anlam buluyorsun ki?” diyorlardı. Ben yorumlayınca anlamlı buluyorlardı. Bir arkadaşım bunu ‘yol gösteren masallar’ olarak hazırlamamı önerdi. Sahnedeki masalları da yazıya dökmemi isteyenler vardı ve ben karşıydım.

Sözlü kültürün sözcüsü olarak kalmak istiyordum. Hatta “Masal gecelerini telefona kaydetmeyin” diyordum. Bu an yaşansın, bitsin ve kaçıranlara sadece anlatılsın, sözlü kültür böyle yayılsın istiyordum. Masallar eskiden de böyle yayılırdı. Biz sosyal medyadan şuna alıştık; bir sözün ya da fotoğrafın değeri kaç kişinin beğendiği ile ölçülüyor. Ama anlamsız bir şey

bir milyon kişi seyrettiğinde ya da beğendiğinde de hala anlamsızdır. Masallar ise hiçbir zaman aynı anda bir milyon kişiye anlatılmamıştır ama bugüne kadar en az bir milyon

kere anlatılmıştır. Bu yayılma şekli, 2 bin yıldır dilden dile devam ediyor. Ama çok beğenilip tıklanan kedi fotoğrafları ise çoktan unutuldu. Sözlü kültür bu anlamda bence çok önemli

ve günümüzde çok eksik. Ama tabii ben yazıya karşı durunca evren yine yol gösterdi, “Büyük konuşma” dedi ve bu kitap geldi.



Binlerce yıldır ve binlerce kültürde masallar hep aynı yere mi varır?

Bütün masalların her kültürde benzer metinleri var. Masallardan sadece bir kültürü ya da bir zamanı keşfetmiyoruz ama insanlığa ait olan her şeyi keşfediyoruz. Masallar insanları birleştirir. Modern kültür anlayışı kadın-erkek, yaşlı-genç gibi bizi sürekli ayrıştırmaya çalışır. Çocukları da yaş gruplarına göre ayırır. Kültürleri de ayırır. Ama masallar bize şunu hatırlatır: İki bin sene önce de aynı masallar anlatılıyordu. Hatta yazıya dökülmüş en eski masal 3 bin 500 yıl önce Mısır’da bulundu. Şu an British Museum’da bulunuyor. İki kardeşin masalı… Ben bu masalı İstanbul’da, modern yetişkin dinleyiciye anlatıyorum ve hala ilgi çekiyor. Yani aslında o kadar farklı değiliz..