Yonca Evcimik'ten yeni şarkı

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Sezen Aksu "yazın şarkısı Yonca Evcimik'in Burası İstanbul şarkısı olur" dedi.

Abone, Kendine Gel, 8:15 Vapuru, Bandıra Bandıra gibi unutulmaz hitlere imza atan, 90lı yıllarda patlayan Türk pop müziğinin öncüsü Yonca Evcimik'in yeni şarkısı Burası İstanbul çıkar çıkmaz müzik piyasasını salladığı gibi dev isimlerin de takdirini kazandı. Sezen Aksu, "Yonca Evcimik'in şarkısı için tartışmasız yazın en hit şarkılarından bir tanesi, Yonca'yı tebrik ediyorum" yorumunu yaptı. Yonca Evcimik, ayrıca yeni şarkısı için Nihat Odabaşı yönetmenliğinde klip çekti.