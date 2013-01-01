Yüksek Sadakat albümleri dörtlüyor

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4. Yüksek Sadakat albümü 'IV' adıyla müzik marketlerdeki yerini aldı.

Daha önce yayınlanan 'Seninle' ve 2013'ün en sevilen şarkılarından biri olan 'Fener' single'ları ile müjdelenen 4. Yüksek Sadakat albümü 'IV' adıyla DMC etiketiyle müzik marketlerdeki yerini aldı. Bu iki muhteşem şarkının da dahil olduğu toplam 11 şarkıdan oluşan albümdeki şarkıların büyük kısmı Kutlu Özmakinacı imzası taşıyor. Bu albüm ayrıca grubun yeni solistleri Selçuk Sami Cingi ile kaydettiği ilk albüm olarak dikkat çekiyor. Bugüne kadar 'Belki Üstümüzden Bir Kuş Geçer'; 'Ben Seni Arayamam', 'Aşk Durdukça', 'Kafile', 'Aklımın İplerini Saldım' ve 'Haydi Gel İçelim' gibi klasikleşmiş rock şarkılarına imza atan Yüksek Sadakat, Mayıs ayı boyunca turnede olacak ve canlı performansları ile hayranları ile buluşacak.