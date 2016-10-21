Pelin Özgöçen "Yüz-Yüze" resim sergisi ile Ziraat Bankası Tünel Sanat Galerisi’nde…

Bedenin diliyle başladığı resim çalışmalarına "Yüz-Yüze" sergisi ile devam eden Pelin Özgöçen, üçüncü sergisini Ziraat Bankası Tünel Sanat Galerisi’nde açtı.

İlk kişisel sergisini 2009 yılında Ankara’da açan ve İstanbul Terakki Vakfı Sanat Galerisi’nde açtığı "Sınırlar ve Ötesi” sergisi ile İstanbul’a yoğunlaşan Özgöçen, resmin anlatım gücünü, kadının varlığının güçlü kimliğiyle özdeşleştirdiği "Yüz-Yüze" sergisinde sanat severle buluşturuyor.





Özgöçen, çalışmalarını günümüzün, özellikle de yüzyılımızın kadınlarının asal sorunlarını ele alan ve onlarla yüz-yüze gelmekten korkmayarak çözümleyen kadınlarla özdeşleştiriyor. Kadının kimlik kazanma, iç ve dış huzuru arama, kişiliğini geliştirme aşamalarını belirleyen portre çalışmaları; iç ve dış gerilimlerle yüz yüze gelmek, yüzleşmek, içsel ve dış baskıların kıskaçlarından sıyrılarak yeniden ve güçlü olarak var olmasını temsil ediyor.

Sergi, 3 - 21 Ekim 2016 tarihleri arasında gezilebilir.

Adres: Ziraat Bankası Tünel Sanat Galerisi, İstiklal Cd. Müeyyet Sk, No:1 Tünel Beyoğlu/İstanbul

