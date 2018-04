Yüzyıllık Yalnızlık yok satıyor!

İzmir Kitap Fuarı'nda, 17 Nisan'da 87 yaşında ölen Nobel ödüllü yazar Gabriel Garcia Marquez'in kitapları yoğun ilgi görüyor

TÜYAP tarafından bu yıl 19'uncusu 19 Nisan'da açılan ve 27 Nisan'a kadar açık kalacak olan İzmir Kitap Fuarı'nda en büyük ilgiyi, 1982 yılında Nobel Edebiyat Ödülü'nü aldıktan sonra dünyada bir edebiyat fenomeni haline gelen Gabriel Garcia Marquez'in kitapları görüyor. 17 Nisan'da ölen yazarın eserlerine ilgi daha da artırdı. Ardında benzersiz bir dil ve yüzlerce hikaye bırakarak giden Marquez'in 'Yüzyıllık Yalnızlık' adlı romanı, her gün standa geliyor ve tükeniyor. Can Yayınevi Sorumlusu Serdar Uygar, ölümünün ardından Marquez'e ilginin arttığını, yazar için özel bir stant açmamış olmalarına rağmen eserlerinin bilindiğini ve sorulduğunu belirterek, "Özellikle Yüzyıllık Yalnızlık büyük ilgi görüyor. Yok satıyoruz, her gün geliyor ancak tükeniyor" dedi. İzmirli kitap severler, hafta sonu Kitap Fuarı'na çocuklarıyla gitti. Anne ve babalar, yayınevlerinin bol seçenekli kitaplarını indirimli alabildi. Çocuk kitaplarının yanı sıra kişisel gelişim ve yemek kitaplarına da ilginin arttığı görüldü.