Zafer Genco Erkal'ın

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Genco Erkal'ın Kültür Bakanlığı aleyhine açtığı davayı kazanması tiyatro dünyasında memnuniyetle karşılandı.

Gencoyu kutluyorum

Yücel Erten: Bakanlığın yardım ya da destek anlayışının, bir çeşit şartlı ulufeyi andırdığını defalarca söyledik. İlkesiz ve kuralsız bir sansür ve servis mekanizması işte. Sanat hayatımızın üzerine abanan darkafalı islamcılığın ve padişahcılığın ürünlerinden biri. Sanatı baskı altına alma düşüncesiyle yapılmış saçma bir yönetmelik.

Neyse ki dünya küçük ve zaman zaman da olsa ‘Berlin’de hakimler var’... Şimdi o yönetmeliğin, tiyatro dünyasına danışılarak yeniden yapılması gerekir ama, o olgunluğu gösterecek devlet adamları nerde, bilmem? Genco’yu da serinkanlı ve kararlı direnci ile herkese örnek olduğu için gönülden kutluyorum.



Umut verdi

Haldun Dormen: Meslektaşım Genco Erkal’ın Kültür Bakanlığı’na açmış olduğu davayı kazanması, bana umut verdi. Böyle bir davadan haberim yoktu; ama Genco açtığı davayı kazanmışsa tüm tiyatrocu meslektaşlarım adına harika bir sonuç olmuş. Bu konuda fazla söze gerek yok.



Hakkaniyet adına mutluyum

Ayşenil Şamlıoğlu: Hakkaniyetli olan da buydu, Genco adına çok sevindiğimi belirtmek isterim. Bu tür davalarda davayı, açan tarafın kazanması beni çok mutlu ediyor. Bu davada da kendim ve tüm tiyatrocu arkadaşlarım adına çok sevindiğimi belirtmek isterim. Hakkaniyet adına çok mutlu oldum.



Arkadaşım için sevindim

Ali Poyrazoğlu: Bu konuda konuşmaya lüzum görmüyorum, yalnızca arkadaşım adına sevindiğimi söylemek isterim.



Demokrasi kazandı

Mehmet Birkiye: Ben bu dava sürecini boşuna harcanmış zaman olarak değerlendiriyorum. Kültür Bakanlığı’nın da tiyatrolar adına tercih yaparken somut olması gerektiği görüşündeyim. Yani bakanlık tiyatro konusunda öznel davranmamalı, siyaset tamamen bu konunun dışına çıkarılmalı. Tiyatroyla siyaset karıştırılmamalı.Genco Erkal’ın siyasi görüşü ne olursa olsun, şayet somut bir hatası yoksa bu davada tiyatroyu savunmasının ve davayı kazanmasının demokrasi adına iyi olduğunu düşünüyorum.