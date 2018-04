Zakkum Hayal Kahvesi'nde!

Zakkum, 30 Nisan'da Hayal Kahvesi Arena Park sahnesinde olacak

Çıkarttığı son albümle müzik listelerinin üst sıralarında yer alan Zakkum, 30 Nisan'da vereceği konserle Musa Keskin organizasyonluğunda Hayal Kahvesi Arena Park sahnesinde olacak!



"On beş yılı geride bırakırken...

Doğuya ve batıya aynı mesafeden:

Sonbaharın erkenden düştüğü şehir, Ankara'dan...

Burada saatler bozuk,

Burada takvim durdu,

Burada her gün sonbahar..."



paragrafıyla başlayan “Her Gün Sonbahar” albümü, grubun dördüncü stüdyo çalışması ve on üç yeni şarkıdan oluşuyor. DMC Müzik etiketli yeni ZAKKUM albümünde; tüm sözler Cem Senyücel’e, tüm müzikler ise Yusuf Demirkol’a ait. Albümün ilk video klibi ise, albümle aynı adı taşıyan “Her Gün Sonbahar” şarkısına çekildi. Yönetmenliğini Erkan Tatoğlu’nun yaptığı klip, diğer ZAKKUM çalışmaları gibi yine Ankara’da çekildi. Çekimleri, iç ve dış mekanlar olarak iki günde gerçekleştirilen “Her Gün Sonbahar” video klibinin müzik kanallarındaki gösterimine 24 Eylül tarihinde başlandı.