Peter Goes’un çocuklar için yazıp resimlediği Zaman Tüneli, Büyük Patlama’dan günümüze dünyamızın, kültürlerin, yaşananların resimli tarihini gözler önüne seriyor.

Zaman Tüneli, dinozorlar çağından Azteklere, Vikinglerden uzay gemilerine uzanan süreçte insanlık ve dünya tarihini resimlerle anlatan bir kitap. hep kitap’ın okurlarla buluşturduğu bu dikkat çekici kitapta, Peter Goes’un hayal dünyasında şekillenen görsellere dönemin gerçekleri eşlik ediyor.



Dünyayı güzelleştiren sanatçıları, insanlığı felakete sürükleyen zalim yöneticileri, çağı daha ileriye taşıyan kâşifleri, efsanelere konu olan yaratıkları da Zaman Tüneli’nin sayfalarında bulmak mümkün. Zaman ve mekân uyumunu gözeten, resimlerin ön planda olduğu bu kitap, boyutuyla da dikkat çekiyor.



Gül Özlen’in dilimize çevirdiği Zaman Tüneli, 20 Ocak’ta hep kitap etiketiyle raflardaki yerini alacak.

