Zaz'dan haber var!

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Zaz’ın merakla beklenen yeni albümü “Recto Verso” ne zaman çıkacak?

Türkiye’de 7’den 70’e geniş bir hayran kitlesi bulunan, ülkemizde verdiği konserlerin biletleri satışa sunulduğu gün tükenen Fransız sanatçı Zaz’ın yepyeni albümü “Recto Verso” mayıs ayında müzik severlerle buluşuyor! Konserlerindeki enerjisi ve samimiyetiyle herkesi kendine hayran bırakan sempatik şarkıcının yeni albümünün ilk single’ı olan “On Ira” ise radyolarda çalmaya başladı bile! “Je Veux” şarkısının da yazarı olan Kerredine Soltani tarafından bestelenen “On Ira” radyoların yeni hit şarkısı olmaya aday!

