Performistanbul ve ALAN İstanbul iş birliği ile Leman S. Darıcıoğlu’nun Zehirlenmiş Prenses isimli performansı 6-15 Şubat tarihleri arasında izleyici ile buluşuyor.

10 gün boyunca devam edecek ve Tarlabaşı semti ile ALAN İstanbul arasında gerçekleşecek Zehirlenmiş Prenses’te Leman S. Darıcıoğlu, Tarlabaşı bir prenses ise bu prenses nerelerde yaşadı; annesi, babası, arkadaşları, sevgilileri kimler oldu; neden zehirlendi ve tedavisi nasıl devam ediyor sorularına odaklanıyor.



Hem canlı performans hem de aktif yerleştirmenin yer aldığı performansta sanatçı, 8 gün boyunca günde 4 saat Tarlabaşı’nda prensesi ve prensesten kalan izleri ararken, geri kalan zamanda galeri mekanında prensesi canlandırıyor.



Tarlabaşı sokaklarında geçen kısmında sanatçı, prensese ait olduğunu düşündüğü eşyaları topluyor ve bu arayışı günlük tutarak, video, fotoğraf, ses kaydı gibi yollarla kayıt altına alıyor. Galeri alanında da sanatçının her gün Tarlabaşı semtinde yaptığı keşiflerin sonunda elde ettiği verilerden oluşan aktif yerleştirme sürekli dönüşerek büyüyor ve bu veriler prensesi ortaya çıkarıyor.

