Zeynep Oral'ın 'Leyla Gencer'i Fransızcada

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Zeynep Oral'ın Türk diva Leyla Gencer'in hayatını konu aldığı kitabı 'Leyla Gencer - Tutkunun Romanı' kitabı İngilizce ve İtalyancadan sonra şimdi de Fransızca yayımlandı

Zeynep Oral'ın 'Leyla Gencer - Tutkunun Romanı' adlı kitabı İngilizce ve İtalyancadan sonra Fransızcaya da çevrildi.



Fransa 'nın müzik alanında uzmanlaşmış yayınevi Bleut Nuit Editeur tarafından 'Leyla Gencer' adıyla yayımlanan kitabı Fransızcaya Gertrude Durusoy çevirdi. Arka kapağında "20. yüzyılın ikinci yarısına damgasını vuran opera sanatçısını keşfetmek için büyük bir fırsat" olarak yorumlanan kitapta Zeynep Oral da "Toplumsal bilinçle kültürel etkinlikler arasında köprüler kuran tutkulu bir yazar" olarak tanıtılıyor.



Bugün piyasaya çıkan kitap, Gencer'in 1957-1961 yılları arasında yorumladığı Verdi eserlerindeki canlı performanslarından derlenen bir CD'yle beraber satılıyor.