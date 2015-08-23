Zeytinli Rock Festivali'nde sahe alacak isimler açıklandı.

20-23 Ağustos 2015 tarihleri arasında Zeytinli Dalyan Sahili'nde gerçekleşecek olan Zeytinli Rock Festivali'nde sahne alacak isimler açıklandı.Şebnem Ferah, Duman, Teoman, Feridun Düzağaç, Pentagram, Umut Kuzey, Aylin Aslım, İskender Paydaş Project, Özlem Tekin, Kesmeşeker, Niyazi Koyuncu, Gece, Redd, Bulutsuzluk Özlemi, Demir Demirkan, Pinhani, Melis Danişmend, Flört, Ceylan Ertem, İstanbul Arabesque Project, Sattas ve Nükleer Başlıklı Kız sahne alacak isimlerden bazıları.Müzik piyasasına güçlü bir şekilde merhaba diyen Yüzyüzeyken Konuşuruz, Nilipek, Eskiz, Son Feci Bisiklet, Adamlar, Burcu Tatlıses, Kes, Gizem Berk gibi birçok ismi ağırlayacak olan 'Keşif Sahnesi' ayrıca 4 bölgede yapılan elemelerin sonucunda sahne almaya hak kazanan amatör grupları da ağırlayacak.Deniz, kum, güneş ve rock müzik sloganı ile tam da müziğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde gerçekleşen Zeytinli Rock Festivali, yoluna ara vermeden devam ediyor. Bu yıl 19 Ağustos Çarşamba akşamı, kampçılar için düzenlenecek özel bir parti ile açılışı gerçekleşecek olan festivalde eğlence 4 güne uzuyor.