Yeni bir normalleşme dönemine girdik. “Yeni Normal” adı da verilen bu dönemde hayatımızda birçok şey değişti ve yenilikler de geldi. Peki, kültür-sanat camiasında neler oldu? Evde kaldığımız süre boyunca izlenecek filmler, okunacak kitaplar, kaçırılmaması gereken aktiviteler de birikti. O zaman hem kültür sanat camiasındaki yenilikleri hem de okuyacak kitap ve izlenecek film önerileriyle dolu kültür sanat rehberine başlayalım.

Koronavirüsü etkisini yavaş yavaş azaltmasıyla yeni bir normalleşme dönemine giriyoruz. Peki, kültür ve sanat camiasında ne gibi yenilikler var? Sanat camiasındaki yenilikler, yeni albümler, film listeleri, okuma listeleri veya izlenebilecek yeni TV dizileri... Not almaya hazırsan başlayalım.

Modern Pop Kraliçesi Dans Pistinde: Lady Gaga

Lady Gaga, bu yazı altıncı stüdyo albümü Chromatica ile muhteşem bir geri dönüşle kutluyor. Modern popun kraliçesi Gaga, tüm dünyaya istikrarlı yükselişini, değişen müziğini ve ilham veren stilini gösterişli bir şovla sunuyor. Son albümü Joanne üzerinden geçen dört yılda ‘A Star is Born’ ile özlemimizi dindirsek de; döneminin en iyi şarkılarına imza atmış Lady Gaga’nın yeni bir albümle hikayesini yeniden dinletme vakti çoktan gelmişti. Elton John, Ariana Grande ve daha birçok ünlü isimle iş birliği yaptığı Chromatica için geri sayım bitti. Fütüristik ögeler ve neon renklerin tam anlamıyla hakim olduğu iddialı bir albümü dinlemenin zamanı geldi. Lady Gaga, tamamen yeni tınısı ve tarzıyla dans pistinde sesi biraz daha açmanızı istiyor!

Kişisel Gelişim

Masterclass

Dünyanın en iyileri, kendi alanlarında meraklı, hevesli ve en önemlisi öğrenme arzusuna sahip herkes için bir araya geliyor. Bilim, teknoloji, iş dünyası, spor ve daha nice alanda çevrimiçi eğitimleri barındıran MasterClass, eğitmenlerini de alanının en iyilerinden seçmiş. Natalie Portman’dan oyunculuk, Gordon Ramsay’dan mutfak sanatları, Marc Jacobs’tan moda tasarımı, Martin Scorsese’den yönetmenlik ve Dan Brown’dan yaratıcı yazarlığı öğrenmek mümkün. Böyle isimleri kendi ekranımızda görünce hangisini seçsek diye uzun uzun düşündük. Sonunda kararımızı verdik, sizi bekliyoruz. İlk derse başlayalım mı?

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Zihnimin Kıvrımları (Podcast&Youtube)

‘İnternet Ekipler Amiri’ olarak da bilinen M. Serdar Kuzuloğlu’nu; televizyon ekranları, ufuk açan konuşmaları ve cömertçe saçtığı bilgi hazinesiyle tanıyoruz. Şimdi ise ‘Zihnimin Kıvrımları’ adlı podcast serisiyle ‘bilgi yayıcılık’ yapmaya devam ediyor. Yaşamaya olan arzumuzdan içinde bulunduğumuz çağa, mutluluk kavramından görgü kurallarına ve kelimelerin sihrine kadar geniş yelpazede birçok konuyu hem podcast dinleyicilerine hem de Youtube izleyicilerine büyük bir özenle sunuyor. Kuzuloğlu’nun zihninin kıvrımlarında konunun derinliklerine inerken yararlandığı özenli kaynakçaya da rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Başlamakta geç kalmamanız gereken bir seri ile tanıştığınıza memnun olduk.

Keşif

The North Face Sunar: Keşif Evi

Henüz evde kalma eylemine devam ediyor ya da kontrollü sosyal hayatla birlikte hala vaktinizin çoğunu evde geçiriyorsanız ev antrenmanları ve ekstrem sporculardan ilham alacağınız birçok içeriğe sahip Keşif Evi’ne davetlisiniz. The North Face, deneyimlemeden önce öğrenebilmeniz için bünyesinde bulunan sporcularla birlikte hazırladığı Keşif Evi’nde geleceğe dair motivasyon, sporlar ve antrenmanlar için püf noktalar ve ilham verici hikayaler paylaşıyor. Belki bu yaz bir kamp tatili yapmak isterseniz, kaya tırmanışçısı Caroline Ciavaldini’nin çadır hayatını ve deneyimlerini keşfetmek iyi bir fikir olabilir. Keşfetmeye ne dersiniz?

thenorthface.com.tr/kesfetmek

Çevrimiçi Sanat

Sanatçıların İzinde / İstanbul Modern

İstanbul Modern, geçici olarak kapalı kaldığı koronavirüs döneminden bu yana ‘Şimdinin Peşinde’ adlı koleksiyonunu dijital platformlarla sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Ayrıca, koleksiyonda yer alan sanatçılara da pandemi döneminde neler hissettiğini, hangi çalışmaları yaptığını, sanat çalışmaları motivasyonlarını ve daha birçok merak edileni soruyor. Ayrıca İstanbul Modern’in Youtube kanalında bulunan kısa eğitim videolarıyla yeni teknikler öğrenmek de mümkün. youtube.com/user/istanbulmodern

Pergamonmuseum/Berlin

Bildiğimiz Bergama ve Milet’ten getirilen eserlerin yer aldığı gerçek bir ‘medeniyetler müzesi’. Anadolu’nun tanıdık toplumlarına sık sık denk geleceğiniz müzede, Babil İştar Kapısı ve Pergamon Altarı gibi önemli eserleri de inceleme şansı bulabilirsiniz. Elbette tüm bunlar için Berlin’e gitmek yerine tarayıcınıza aşağıdaki adresi girmeniz yeterli.

artsandculture.google.com/entity/pergamon/m05tcm?hl=en

Amsterdam Belgesel Film Festivali

Dünyanın en önemli belgesel festivallerinden biri olarak kabul edilen IDFA, festival arşivinden 300 belgesel filmini kullanıcılarının erişimine sunarak ekranlarımızı şenlendiriyor. Birbirinden farklı konuları odağa almış yüzlerce belgesel arasından favorilerimiz arasına alacak onlarca yapım var. Biz başlıyoruz…

idfa.nl/en/

Tv&Show

Yarına Tek Bilet (Netflix)

Bir tren yolculuğu sırasında birbirine rastlayan iki farklı karakterin zamanla romantikleşen öyküsüne hazır olun. Dilan Çiçek Deniz ve Metin Akdülger’in başrollerini paylaştığı film, Netflix imzalı ilk Türk filmi olarak listeye ekleniyor.

The Woods (Netflix)

Varşova’da bir savcı, ormanda bulunan bir ceset ile yıllar önce kaybettiği kız kardeşi arasında ortaya çıkan bağlantıyla kardeşini bulmak adına yeniden umutlanıyor. Harlan Coben’in romanından uyarlanan gerilim ve gizem dolu dizide kendinizi tüm dosyayı çözmeye çalışırken bulacağınızdan eminiz.

Normal People (Hulu)

Sally Rooney’in aynı adlı romanından uyarlanan dizi, masalları aratmayan bir aşk hikayesiyle karşınızda! İki genç arasındaki aşk ve hayat mücadelesine olabildiğine dürüst, gerçek ve sade bir öyküyle şahitlik edeceksiniz. Böyle aşklar kaldı mı?

Dijital Flörtleşme (Blu Tv)

Yeni nesil ilişkiler, stalk kültürü, sexting, ilk buluşma, dating uygulamaları... Dijital çağda ilişki kültürünü yakından tanımak için ideal bir yapımla karşınızdayız. Beş bölümlük özel bir belgeselle dijital flörtleşmenin inceliklerini gerçek kişilerin gözünden öğreniyoruz.

Central Park (Apple Tv+)

Central Park’ta yaşayan Tillermans Ailesi’nin, parkı yok etmek isteyen bir otel mirasçısıyla verdiği mücadeleyi müzikal komediyle izliyoruz. Bol ödüllü yapımın kadrosuna güvenin, pişman olmayacaksınız!

Tv Rehberi

Cömert Ünlüler (Tlc)

Yaşam alanlarının kısa sürede yenilendiği programlar sizde de kendi evinize şöyle bir bakma isteği yaratıyor mu? Eğer bizimle aynı fikirdeyseniz; TLC’nin yeni renovasyon şovu ‘Cömert Ünlüler’ ile yeni fikirlere ve değişen yaşam alanlarını dikkatle izleseniz hiç fena olmaz! Emlakçı kardeşler Drew ve Jonathan, ünlülerin hayatındaki önemli kişilerin yaşam alanlarına onlarla birlikte mucizevi bir dokunuşla yeniden hayat veriyor. Brad Pitt’in makyözünün evinde duvarları boyarken nasıl görüneceğini hayal edin... Ya da boşverin hemen açın izleyin... Pişman olacağınızı sanmıyoruz.





Okuma Listesi

Yaşıyor - Chandler Baker / Yabancı

Stella Cross, sancılı bir organ nakli bekleyişinin ardından mucizevi şekilde kendini yaşatacak kalbi bulmuştu. Fakat ortaya çıkan tuhaf yan etkilerin sırrını henüz çözememişti. Kabuslar, halüsinasyonlar ve her gün 17.08’de vücudunu saran sancı. Kalp yalan söylemez değil mi?

Konstantiniyye Oteli - Zülfü Livaneli / İnkılap

Başarılı bir iş kadınının gözünden gerçek bir İstanbul panoramasına şahitlik ediyoruz. Güzelliğiyle divan şairlerine yüzlerce şehrengiz yazdıran İstanbul’a ve ‘başına sevda gelenlere’ kadar uzanan çok sesli bir müzikal yapıt Konstantinniyye Oteli’nin ‘gözden geçirilmiş’ yeni baskısını kaçırmayın.





Mekanik (Ian Tregillis) / April

“Adım Jax. Bu ismi bana efendilerim bahşetti. Ben bir köleyim. Şimdilik.” Mekanik adamlar ve muhtemel gelecek senaryolarının yüksek tempolu ve dokunaklı serüvenine hoş geldiniz. Özgür irade ve insanlığı sorgulayan bu kitap, yalnızca bir başlangıç! Robotiks ve kurmaca tarihi birleştiren yazar, simya düşleriyle karşınıza çıkıyor.

Kıyamet Günleri: Dünyanın Sonuna Dair Kısa Bir Rehber - Bryan Walsh / Profil

İnsanlığın karşı karşıya olduğu en önemli sorunları ve soruları tek tek ele alan Bryan Walsh, bizi bekleyen felaketleri bir adım geri çekilerek büyük bir resimde yeniden gösteriyor. ‘Kendimizi ve geleceğimizi nasıl kurtarabiliriz ve yok oluşumuza ne sebep olacak?’ İşte, bu soruların cevabını hep birlikte arıyoruz!





Gece Boyunca - Stig Saeterbakken / Africano

Aşk, yalnızlık, suçluluk, pişmanlık, sadakat ve ölüm. Karl Meyer, geçmişin utançlarıyla yüzleştikçe kendini suçluyor ve ‘gölgelerin ele geçirdiği bir insan’a dönüşüyor. Sizce, suçluluk duygusu yavaş yavaş ve sürekli midir? Bu bir veda romanıdır…

İhtiyaç Listesi

Phılıps Lumea Prestıge

Philips, şimdiye dek geliştirdiği en güçlü ’Yoğunlaştırılmış Işık Teknolojisi’ (IPL) cihazı Lumea Prestige ile kolayca ve kısa sürede istenmeyen tüylerden kurtulmanız için tasarlandı. Tüy köklerine hassas ışık atımları yaparak kökleri dinlenme aşamasına geçiren cihaz, tekrarlanan kullanımla birlikte cildinizi tüylerden arındırmayı vaat ediyor. Yaz mevsimine hazırlık yapmak isteyenler, kişisel ürünler kullanmak isteyen ve ev konforunda güvenli ve kolay bir çözüm arayanlar olarak ihtiyaç listemizde mutlaka yer alıyor.

Mutlaka Tanışmanız Gereken Bir Liste

İlham veren hayat öyküleriyle tarihe adını yazdırmış, dünyanın gidişatını değiştirmiş ya da varlıklarıyla bizi derinden etkileyen figürlerin yaşamlarına konuk olmak ister misiniz? Saygıyı hak eden hikayeler ve tanışmanızı istediğimiz kişilerle dolu bir liste karşınızda. Belki de hayata bakışınızı değiştirecek film, bunlardan biridir. Kim bilir?



