23 Mayıs Pazartesi gecesi, Zuhal Olcay ve Sinema Senfoni Orkestrası Türkiye’nin ilk tam donanımlı Kistik Fibrozis Tanı ve Tedavi Merkezi için sahne alacak.

Öyle bir hastalık var ki (Kistik Fibrozis) diğer solunum ve sindirim yolu hastalıkları ile karıştırıldığı için erken teşhis yapılamıyor. Türkiye'de 20 bin civarında Kistik Fibrozis hastası olduğu ve sadece 2 bininin teşhis edilebildiği, 18 bininin ise tanı koyulamadığı için kayıt dışı kaldığı tahmin ediliyor.

‘Daha İyi Nefes, Daha İyi Yaşam’ sloganıyla yola çıkan İstanbul Caddebostan Rotary Kulübü, Kistik Fibrozis Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği (KifDer) işbirliği ile Marmara Üniversitesi Araştırma Hastanesi’nde, Kistik Fibrozis Tanı ve Tedavi Merkezi kurmak için 23 Mayıs Pazartesi Akşamı Zorlu PSM de bir yardım konseri düzenliyor. Konserde Zuhal Olcay ve Sinema Senfoni Orkestrası sahne alacak.

Zorlu PSM’nin, Biletix ve Kral POP TV koşulsuz desteğiyle gerçekleştirilecek ve iş, sanat, müzik ve cemiyet hayatından seçkin davetlilerinin katılacağı geceye, tüm duyarlı kişi ve kurumların desteği bekleniyor.

KİSTİK FİBROZİS NEDİR?

“Kistik fibrozis” henüz tedavisi olmayan kalıtsal bir hastalıktır. Bu hastalık, doğumdan itibaren pek çok organın salgı bezlerini etkileyerek, solunum, sindirim ve üreme sistemlerinde fonksiyon bozukluklarına yol açmaktadır. Ülkemizde 3.000’de bir görülme sıklığına sahip olan bu hastalık Semptomlar genellikle yaşamın ilk bir iki yılı içinde ortaya çıkar. Kistik fibrozisli hastlarının günlük üç saati aşan tedavi görmeleri gerekir. Hastaların günlük tedaviye uyumlarını sürdürmeleri ve en etkili tedavileri alabilmeleri için tam donanımlı tanı ve tedavi merkezlerine ihtiyaçları vardır