Zülfü Livaneli'in 'Rumi' prömiyerine az kaldı

Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük müzisyenlerden Zülfü Livaneli'nin Mevlana bestesi 'Rumi Suite-The Eternal Day'in Türkiye prömiyeri 2 Temmuz'da 21. İstanbul Caz Festivali kapsamında yapılacak

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 17 yıldır Garanti Bankası sponsorluğunda düzenlenen 21. İstanbul Caz Festivali 1 Temmuz’da başlıyor. 16 Temmuz tarihine kadar 13 farklı mekânda, Hugh Laurie, Katie Melua, Chick Corea, Stanley Clarke gibi ustaların yanı sıra Cécile Mclorin Salvant ve Kellylee Evans gibi uluslararası cazın yükselen isimlerin de yer aldığı 200’ü aşkın yerli ve yabancı sanatçıyı İstanbul’da ağırlayacak festival bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek “Parklarda Caz” etkinliği ile de cazın sihrini şehrin parklarına da taşıyacak.



21. İstanbul Caz Festivali, ilk haftasında ülkemizin yetiştirdiği en önemli sanatçılardan besteci, yazar, müzisyen Zülfü Livaneli’nin Mevlana Celaleddin Rumi’nin İngilizce şiirleri üzerine bestelediği yeni eseri ‘Rumi Suite-The Eternal Day’in Türkiye prömiyerine ev sahipliği yapacak. Zülfü Livaneli’nin besteci kimliğiyle katılacağı ve sahnede sunumlarıyla da yer alacağı konser, Goethe Institut’un katkılarıyla 2 Temmuz Çarşamba akşamı 21.15’te Sepetçiler Kasrı’nda gerçekleştirilecek.



İki yılda besteledi

Zülfü Livaneli’nin iki yıllık bir çalışma sürecinin ardından hayata geçirdiği ‘Rumi Suite-The Eternal Day’ projesi için Mevlana’nın şiirleri, Zülfü Livaneli’nin kitaplarını da Farsçaya çeviren Mohammadamin Seyfi Ala ve Aylin Livaneli’nin işbirliğiyle Farsçadan İngilizceye çok özenli bir biçimde aktarıldı. Mevlana “Bir yer var doğrunun ve yanlışın ötesinde. Seninle orada buluşacağız.” sözleri ise eserin bağlayıcı temasını (leitmotiv) oluşturdu.



Neyzen Burcu Karadağ solist

Zülfü Livaneli’nin caz formları ve geleneksel Türk müziğini harmanladığı eseri ‘Rumi Suite-The Eternal Day’i, sanatçıyla daha önce birlikte birçok kez çalışmış güçlü bir kadro seslendirecek: Piyanist Henning Schmiedt yönetimindeki Henning Schmiedt Altılısı’nda, ünlü caz vokalisti Romy Camerun ve Fazıl Say’dan, Sertab Erener’e, Trilok Gurtu’dan, Okay Temiz’e birçok usta isimle birlikte çalışan genç ve başarılı neyzenlerden Burcu Karadağ’ın yanı sıra trompette Joo Kraus, basta Ralph Gräßler ve davulda Uli Moritz eşlik edecek.

Zülfü Livaneli, projenin oluşum sürecini şöyle anlatıyor: “Son yıllarda bu şiirlerin İngilizce çevirilerini elimden düşürmüyor, başucu kitabım olarak sürekli elimin altında bulunduruyordum. Sanırım, her gün okuduğum şiirleri içimde bir yoğunlaşmaya, bir birikime yol açtı. Sanki gece gündüz içimde bir Mevlâna nehri akıyordu. Bir süre sonra bu nehir dışarı akmanın da bir yolunu bulacaktı elbette ve bir gün kendimi bu şiirlere melodiler yazarken buldum. Bir karar değildi bu, kendiliğinden yaşanan bir süreçti. Melodiler ardı ardına adeta fışkırdı, bir suite’e dönüştü ve iki yıllık bir dönem sonunda ‘Rumî Suite’ ortaya çıktı.” Dünya promiyerini 26 Ekim 2013 tarihinde Bremen Radyosu’nun ünlü Sendesaal’de yapan ‘Rumi Suite’ projesi Türkiye’de ilk defa 21. İstanbul Caz Festivali kapsamında 2 Temmuz Çarşamba akşamı izleyicilerle buluşacak.



Kariyeri boyunca 300’ün üzerinde beste yapan, aynı sahneyi paylaştığı Joan Baez, Maria Farantouri, María del Mar Bonet, Udo Lindenberg, Haris Alexiou, Jocelyn B. Smith, and Kate Westbrook gibi sanatçılar ile ismini bütün dünyaya duyuran Livaneli, yılın en iyi albümü (Yunanistan), the Edison Award (Hollanda), Music Critics Guild’den yılın en iyi albümü ve the “Premio Luigi Tenco” ödüllerinde en iyi besteci unvanının da sahibi oldu. Yunan sanatçı Mikis Theodorakis ile birlikte verdikleri konserler ile iki ülke arasındaki ilişkilerde de önemli bir rol oynayan Livaneli 1996 yılından beri UNESCO iyi niyet elçisi.



