Zülfü Livaneli'ye LeigonD'Honneur Nişanı!

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Ünlü müzisyen ve edebiyat adamı Zülfi Livaneli, Fransa'nın Légion d'honneur nişanı ile ödüllendirildi

Livaneli'ye nişanı 3 Temmuz Perşembe günü saat 19.00'da Fransız Sarayı'nda yapılacak törenle Fransa'nın Türkiye Büyükelçisi Laurent Bili tarafından taktim edilecek.



Fransa'nın en üst düzey nişanı 'Legion d'honneur' 2011'de de ünyaca ünlü yazar Yaşar Kemal'e verilmişti. Fransız Büyükelçiliği'nce Beyoğlu'ndaki Fransız Sarayı'nda düzenlenen törende Kemal'e, edebiyat alanında azınlık hakları, kültürel çeşitlilik ve kültürler arası diyaloğu yüreklilikle savunmasından ötürü layık görülen nişanı, Fransa Cumhurbaşkanı adına Legion d'Honneur Büyük Şansölyesi Orgeneral Jean-Louis Georgelin takdim etmişti. Nişanı alanlar arasında Ekrem Akurgal, Celal Atik, Behiç Erkin, Nilüfer Göle, Hicri Fişek, Ümit Boyner, Ara Güler, Sakıp Sabancı, İnan Kıraç, Oya Eczacıbaşı ve Güler Sabancı gibi iş ve edebiyat dünyasının öne çıkan isimler yer alıyor.



Öte yandan 2006'da Fransa Ulusal Meclisi'nde Ermeni soykırımını inkarı suç sayan bir yasa tasarısının kabul edilmesi üzerine eski Bakan Kamran İnan ve YÖK eski Başkanı Erdoğan Teziç o tarihte Fransız nişanlarını iade etmişlerdi.