Kültüral Aralık programını duyurdu

Kültüral'dan yapılan açıklamada Aralık ayı boyunca 28 oyun K! Sahne’de olacak. K! Kültüral prodüksiyonu “Madam Giyotin” ile “Oda Komşum Richard Wagner” de seyirciyle buluşmaya devam edecek…

Açıklamada şu bilgiler veriliyor:

Kültüral yeni sezonda özel bir atölye çalışmasına da imza atıyor. Gözde Atalay Kokkoris’in eğitmenliğinde gerçekleşecek “Clown” atölyesi katılımcıları fiziksel tiyatronun arketipal maskelerinden biri olan “Kırmızı Burun`u” keşfetme yolculuğuna davet edecek.

KÜLTÜRAL PERFORMING ARTS ARALIK 2022 TAKVİMİ

“Öyle Şeyler Yalnızca Filmlerde Olur”, CAS, 1 Aralık, 20.30

Samsun’dan Notting Hill’e uzanan, dürüst ve cesur bir büyüme ve kendini bulma hikâyesi. Bu eğlenceli anlatıda Pınar Göktaş, aşk filmlerindeki ‘mükemmel uyum’ fikriyle büyülenen ve hayatının aşkını bulmaya karar veren bir kız çocuğunun aşkı arayışını, cinselliği keşfedişini, kendi çocukluğu ve gençliği boyunca yaşadığı romantik ilişkiler üzerinden; kişisel hikâyesini zaman zaman kurmaca ile destekleyerek anlatıyor. Oyun, aynı zamanda Tarkan’a yazılmış güzel bir teşekkür mektubu.

Yönetmen Şule Ateş ve Oyuncu Pınar Göktaş’ın birlikte geliştirdiği metin, aşk, ilişkiler ve toplumsal cinsiyet rolleriyle ilgili kabullerimizi sorgulamamızı sağlıyor.

“Girls”, Dandun Tiyatro, 2 Aralık, 20.30

Yeryüzünde kızlara uygun olmayan bir yerde hayatta kalmaya çalışan üç kız çocuğunun hikâyesi olan Girls; kendine merkez aldığı yerden, dünyada kız çocuklarına ayrılan alanla savaşıyor. Bahar Seki, Deniz Ekinci ve Eda Akalın başrollerde.

“Sıradan Karşılaşmalar”, Tiyatro WATT, 3 Aralık, 20.30

Sıradan bir günde, herhangi iki kişi, olağan bir şekilde karşılaşır. Hayatlarının kesişmesi ile başlayan hikâyede yaşam ve sahne, gerçek ve kurmaca iç içe geçer. Yusuf Onur Aydın’ın yazıp yönettiği oyunda Elif Arman ve Onur Gürçay sahne alıyor.

“Yabancı”, Sisifos Tiyatro, 6 Aralık, 20.30

Meursault bu oyunda ilk ve son kez başından geçenlerin öyküsünü anlatıyor: Var oluşuna kast edenlerin öyküsünü…

Albert Camus’nun romanından Emrah Aytemur tarafından sahneye uyarlanan oyun, yine Aytemur’un performansıyla seyirciyle buluşuyor.

“Madam Giyotin”, K! Kültüral Performing Arts, 7 Aralık- 14, 15 Aralık, 20.30

K! Kültüral Performing Arts’ın ödüllü oyunu “Madam Giyotin” yolculuğunu sürdürüyor. Feminist oyun yazarı Olympe, gözü pek suikastçı Charlotte, cesur casus Marienne ve inatçı, ileri görüşlü kraliçe Marie… Gerçek hayatta yolları hiç kesişmemiş olsa da eylemleri ve fikirleriyle aynı tarihin, Fransız Devrimi’nin birer parçası olmuş ve giyotinle idam edilmiş dört kadın.

Lauren Gunderson’ın yazdığı, Yağmur Yağmur’un yönettiği oyunda Betül Arım, Zeliha Gürsoy, Çiğdem Yıldız ve Merve Güran rol alıyor. Oyun 14 ve 15 Aralık’ta da K! Sahne’de seyirciyle buluşacak.

“Kopenhag”, Hausbühne, 8-13Aralık, 20.30

20. yüzyılın en büyük atom fizikçilerinden Niels Bohr ve Werner Heisenberg 1941 yılında Kopenhag'da tarihin akışını değiştiren bir görüşme yaparlar. Hakkında Hitler için atom bombası yaptığı iddiaları dolaşan Heisenberg, Nazi işgali altındaki Danimarka'ya yarı-Yahudi eski arkadaşı ve hocası Bohr'u ziyarete gider. Yanlış anlaşılmalar ve belirsizliklerle dolu bu görüşmenin sonucunda İkinci Dünya Savaşı'nın gidişatı ve milyonlarca insanın kaderi belirlenir.

Michael Frayn’ın yazdığı, Noyan Ayturan’ın yönettiği oyunda Umut Beşkırma, Yaman Ceri, Burcu Ger seyirciyle buluşuyor.

“Bernarda”, 9 Aralık, 20.30

"Bernarda", Federico Garcia Lorca'nın ünlü eseri “Bernarda Alba'nın Evi” adlı oyundan yola çıkılarak Pelin Temur tarafından yeniden yazılmış tek kişilik yeni bir tiyatro metni… "Otorite"nin kadın kimliğine uyguladığı cinsiyetçi baskıyı, sahnede 5 ayrı kadını canlandıran Özge Arslan'ın çarpıcı performansı ile görüyoruz. Oyun, canlı söylenen Fandangos ve Flamenko örnekleri ile seyircinin beğenisine sunuluyor.

“Akciğer”, Tiyatro İN, 10 Aralık, 20.30

Küresel kaygının, terörün ve istikrarsız hava şartlarının süre geldiği bir dönemde genç bir çift çocuk sahibi olmak istiyor ancak zaman, insan kimyasının aleyhine işliyor.

Mehmet Birkiye’nin yönettiği Engin Hepileri ve Nergis Öztürk’ün rol aldığı oyun 10 Aralık’ta Kültüral Performing Arts’ta…

Clown Atölyesi, 16-17-23-24 Aralık, K! Kültüral Performing Arts, 16.30

“Epik Dengesizlik: Fiziksel Komedi ve Clown 2” 16, 17 ve 24 Aralık tarihlerinde K! Kültüral Performing Arts’ta! Gözde Atalay Kokkoris’in eğitmenliğini yaptığı, birçok sahne tekniğinden beslenen Clown çalışması bedensel, duygusal farkındalığımızı ve oyun hazzı uyandırmamızda, güçlendirmemizde bizlere yardımcı olacak. Bu atölye katılımcıları fiziksel tiyatronun arketipal maskelerinden biri olan “Kırmızı Burun`u” keşfetme yolculuğuna davet eder. Hareket ve fiziksel tiyatro tekniklerini temel alan bu çalışma oyuncunun kendine özgü tiyatral ve şiirsel ifade biçimi bulmasına teşvik eder. Atölyenin pedagojisi özellikle oyuncunun duygusal ve fiziksel dünyasına odaklanır; onun uzamdaki mevcuyeti, analizi, kuvvetlendirilmesi ve taşıdığı/getirdiği niteliklerin oyuna dönüştürülmesi üzerine durur.

“Pireli Varyete”, Beden İşleri, 16 Aralık, 20.30

Oyun Franz Kafka’nın “Akademi İçin Bir Rapor” öyküsünden hareketle tasarlandı. Uygar dünyanın varyetelerinde sarsılmaz bir yer edinmiş olan şov maymunu Pireli’nin, insanlık ve maymunluk arasında sıkışıp kalma öyküsüdür Pireli Varyete.

Uyarlayan-Yöneten-Oynayan: Ayşegül Erkutay

“Yüzleşme”, Tiyatro BNY, 17 Aralık, 20.30

Graham FARROW ‘un "YÜZLEŞME"si popüler kültür cilasıyla karşımıza çıkan bir katilin neden olduğu dramı aktarırken, toplumsal kimlikteki eksikliklere, önyargılara ve vurdumduymaz hâllere yüz oluyor. TiyatroBNY'nin yorumuyla YÜZLEŞME yeni sezonda izleyicisiyle buluşmayı sürdürüyor. Ebru Soyuerden’in yönettiği oyunda Soyuerden, Abdül Süsler ile rolleri paylaşıyor.

“AB Uyumlu Aile”, 18 Aralık, 19:00-23.59, K! Dijital

K! Kültüral Performing Arts salgın sonrası yolculuğuna güven, bağlılık, aile, sistem, iktidar, cinsiyet, kimlik, sıkışmışlık ve arada kalmışlık gibi kavramların sorgulandığı “AB UYUMLU AİLE” ile devam ediyor. ŞENAY TANRIVERMİŞ’in yazdığı YAĞMUR YAĞMUR’un proje tasarımını ve konseptini oluşturup yönettiği “AB UYUMLU AİLE”de birbirinden değerli oyuncular yüksek performanslarıyla dikkat çekiyor. Usta oyuncular AYŞE LEBRİZ BERKEM ve ALTUĞ GÖRGÜ’ye genç kuşağın başarılı oyuncuları MERVE GÜRAN ve DİLARA MÜCAVİROĞLU eşlik ediyor.

“Dokzonbeş”, Daire, 19 Aralık, 20.30

Ercan ve Semih. Aynı evde yaşayan iki gençtir. Ev arkadaşlığı başka bir şeye benzemez. Ev arkadaşın ne ailendir, ne akraban, ne de bir yabancı. Çünkü onlarla paylaşamayacağın en önemli derdi paylaşırsın; Barınma!

“Sıfırdan”, Dokzonbeş, 20 Aralık, 20.30

İnsan aç kaldığında ne kadar ileriye gidebilir? Peki ya çözüm ileride değilse, ne kadar geriye dönebilir? Sıfırdan; sizi, hayatındaki tüm hırsızlara göz yuman bir adamın hesaplaşma gününe çağırıyor. Yıkılan hayallerin, çalınan mutlulukların suçlusu gerçekte kim? Herkes hesaplaşmaya hazırsa, kimsenin kârlı çıkamayacağı bir alışveriş başlıyor! Gizem Kurtulmuş’un yazdığı Hilal Arda’nın yönettiği oyunda Şakir Güler rol alıyor.

“Oda Komşum Richard Wagner”, K! Kültüral Performing Arts, 21 Aralık, 20.30

İki üniversite öğrencisi gencin sivil itaatsizliği üzerinden sahneye taşınan oyun; sistem eleştirisini sıradışı bir temele oturtuyor. Karakterleri ters perspektiften ele alan Murat İpek, iki genç “masum” karakterin karşısına duyarsız duruşuyla yarı fantastik bir ikon olarak dikiliyor.

Murat İpek’in, karakterleri ve durumu keskin bir politik mercek altında uyarlayarak yönettiği oyunda; İbrahim Cem Tek, Emre Yetim ve Murat İpek rol alıyor. Eserin süpervizörlüğünü, sahne tasarımını ve yapımcılığını ise Yağmur Yağmur üstleniyor.

“Yitik Coriolanus”, BRC Sanat Prodüksiyon Tiyatrosu, 22 Aralık, 20.30

İskoç tiyatrosunun yükselen yıldızlarından David Leddy’nin Yitik Coriolanus adlı oyunu, kara komedi yorumuyla ilk kez Türkiye’de. Üç yakınının ölümüyle sarsılan Chris, hapishanede yargılanmayı beklemektedir. Benliğindeki parçalanmanın üstesinden, oyun oynayarak gelmeye çalışır. Tıpkı Shakespeare’in Coriolanus’u gibi savaş, hırs ve kibir abidesi olan Chris, kendi hayatının parodisini yapar. Servet Aybar’ın yönettiği oyunda Ahsen Gül Ever sahne alıyor.

“Daire”, Dokzonbeş, 23 Aralık, 20.30

Ercan ve Semih. Aynı evde yaşayan iki gençtir. Ev arkadaşlığı başka bir şeye benzemez. Ev arkadaşın ne ailendir, ne akraban, ne de bir yabancı. Çünkü onlarla paylaşamayacağın en önemli derdi paylaşırsın; Barınma!

“Aruz Vezni”, İdea Performans, 24 Aralık, 20.30

Aruz ve Vezni, oyun ve yaşam döngüsünün içine sıkışmış iki oyuncudur. Bize tüm belleksizlikleri ile seslenmek için sahnededirler. Oyunda Aruz’a Eray Karadeniz, Vezni’ne Haluk Deniz hayat veriyor.

“Paravanlar”, K! Kültüral Performing Arts, 25 Aralık, 19:00-23:59, K! Dijital

Jean Genet’nin ruhunu selamlayan “PARAVANLAR”, uzun yolculuğuna çevrimiçi gösterimleriyle devam ediyor. avaşta geçen maskeli bir baloyu tasvir eden oyun, Jean Genet’nin ölmeden önce yazdığı son oyun olma özelliğini taşıyor.

“Elde Var Sıfır”, Teatral Arayışlar, 27 Aralık, 20.30

Oyuncu böyle bir oyunda oynamak istemez…

Sahne İşçisi rolünü bilemez…

Yetkili hükmünü geçiremez…

Kesinlik arayışıyla gittikçe sayısallaşan bir dünyada, gerçeğin sayısız anlatıya gebe olarak gittikçe muğlaklaştığı bir zamanda yarattıkları kurgu parçalarının gerçekliğine sıkışmış insanların tutarlı bir anlatıya tutunma çabaları…

Ya da ELDE VAR SIFIR