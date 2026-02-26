Kuruluş Orhan 16. bölümde neler oldu, neler yaşandı? Kuruluş Orhan 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kuruluş Orhan, 16. bölümüyle yine izleyiciyi ekran başına kilitledi. ıPeki, Kuruluş Orhan 16. bölümde neler oldu? Kuruluş Orhan 17. bölüm fragman yayınlandı mı? İşte detaylar…

KURULUŞ ORHAN 16. BÖLÜMDE NELER OLDU?

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Orhan, yayınlanan son bölümüyle ekranlara damga vurdu. Özellikle de aksiyon ve büyük yüzleşmelerin gerçekleştiği sahneler izleyici tarafından büyük bir heyecanla takip edildi.

Savaş alanında kurulan pusudan Uçlar Meclisi baskınına kadar olan her sahne sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Kuruluş Orhan’ın 16. bölümünde Nilüfer Hatun’u kurtarmak için Asporça’nın peşine düşen Sultan Orhan, ormanda kurulan tuzaktan habersizdir.

Kurulan tuzakla karşı karşıya kalan Orhan Gazi oradan ordusuyla siper alarak kurtulur. Savunmadan taarruza geçen Orhan Gazi, mücadeleyi kısa sürede lehine çevirerek, Asporça’nın da peşine düşmüştür.

Tüm bunlar olurken kaçırılmasında kardeşi Dafne’nin payı olduğunu öğrenen Nilüfer Hatun, büyük bir sarsıntı yaşayarak iki kardeş arasında büyük bir mücadele meydana gelmiştir. Dafne’nin yaranması Nilüfer Hatun’un esaretten kurtulmasını sağlamıştır. Savaş meydanında Fatma’yı kurtarmak için okların önüne atlayan Flavius yaralanarak dikkat çekse de yaptığı taraf değişikliğiyle adeta herkesi şaşkına çevirdi. Flavius’un Müslüman bir aileden geldiğini öğrenen Sultan Orhan, yardımları için teşekkür ederek yarasına bakılması için Bursa’ya davet eder.

KURULUŞ ORHAN 17. BÖLÜM FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Kuruluş Orhan’ın 17. bölüm fragmanı da yayınlandı.