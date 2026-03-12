Kuruluş Orhan 18. bölüm fragmanı yayınlandı

Bursa Sarayı ise büyük bir baskının hedefi olur. Şahinşah, Sultan Orhan’ın soyundan kimseyi sağ bırakmamaya kararlıdır. Yandaşlarıyla birlikte saraya saldırırken içeride Didar, Gonca ve Nilüfer arasında büyük bir hesaplaşma yaşanır. Aynı zamanda Kasım ve Süleyman da ölümcül bir tehdidin ortasında kalır. Tüm bu karmaşa içinde Şehzade Kasım’ın akıbeti belirsizliğini korur.