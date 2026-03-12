Kuruluş Orhan 18. bölüm fragmanı yayınlandı
ATV'nin çarşamba akşamları ekrana gelen yapımı Kuruluş Orhan, dün akşam 17. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Peki, Kuruluş Orhan 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı, 17. bölümde neler oldu? İşte detaylar...
Kuruluş Orhan dizisinde Mehmet Bozdağ imzalı yapımda Orhan Bey karakterine hayat veren Mert Yazıcıoğlu, performansıyla büyük beğeni toplarken; hikayeye dahil olan Alina Boz (Asporça) ve Barış Falay (Şahinşah) gibi isimler dengeleri tamamen değiştirdi.
17. BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Karacahisar’ın Germiyan’ın eline geçmesi uçlarda adeta deprem etkisi yaratır. Şahinşah, Germiyan ve Karesi ile güç birliği yaparak Sultan Orhan’ın otoritesini sarsmayı hedefler. Bu büyük hamlenin ardından gözler Sultan Orhan’ın vereceği karşılığa çevrilir. Karacahisar’ın düşmesi, Bursa’yı hedef alan daha büyük bir savaşın habercisi olabilir.
Öte yandan oğlunun ölümle burun buruna gelmesi Şahinşah’ın öfkesini daha da körükler. İntikam yemini eden Şahinşah, Orhan ve Asporça’yı uçurumun kıyısında kıstırır. Teslim olmayı reddeden Sultan Orhan, Asporça ile birlikte uçurumdan atlayarak kaderini değiştirir. Bu tehlikeli durumdan nasıl kurtulacakları ise merak konusudur.
Bursa Sarayı ise büyük bir baskının hedefi olur. Şahinşah, Sultan Orhan’ın soyundan kimseyi sağ bırakmamaya kararlıdır. Yandaşlarıyla birlikte saraya saldırırken içeride Didar, Gonca ve Nilüfer arasında büyük bir hesaplaşma yaşanır. Aynı zamanda Kasım ve Süleyman da ölümcül bir tehdidin ortasında kalır. Tüm bu karmaşa içinde Şehzade Kasım’ın akıbeti belirsizliğini korur.