'Kuruluş Orhan'da Cihan Ünal diziden ayrılıyor

Atv’nin Bozdağ Film imzalı dizisi Kuruluş Orhan’ın 10. bölüm çekimleri devam ediyor.

Bu hafta yılbaşı nedeniyle yeni bölümü ekrana gelmeyecek olan dizide flaş bir ayrılık yaşanacak.

CİHAN ÜNAL, 'KURULUŞ ORHAN'A VEDA EDİYOR

Bülent İşbilen’in yönetmen koltuğuna oturduğu dizide Osman Bey’e hayat veren değerli aktör Cihan Ünal ekibe veda ediyor.

CİHAN ÜNAL 'O SES TÜRKİYE' SAHNESİNDE

Bugün veda sahneleri çekilen usta aktör, Kuruluş Orhan’da 37 yıl sonra yeniden Osman Bey’i canlandırmıştı. Yılbaşı gecesi Kuruluş Orhan’ın yayın saatinde Cihan Ünal “O Ses Türkiye Yılbaşı Özel”de yarışacak ve Frank Sinatra’nın New York New York şarkısını seslendirecek. Ünal’ın yeni projesi de şimdiden merak konusu…