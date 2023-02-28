Kuş Uçuşu dizisinin 3. sezonunda kadrodan kim ayrıldı?

Netflix'te yayınlanan Kuş Uçuşu dizisinin Dizinin 2. sezon çekimleri geçen günlerde tamamlandı ve 3. sezonu için hazırlıklar başladı. Birce Akalay’ın “Lale Kıran” adlı ünlü bir ekran yüzüne hayat verdiği dizide İbrahim Çelikkol, Miray Daner, Burak Yamantürk, İrem Sak, Defne Kayalar ve Demircan Kaçel başlıca rolleri paylaşmıştı.

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Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin 3. sezon çekimleri öncesi flaş bir bilgi kulislerde dolaşmaya başladı. Burak Yamantürk’ün hayat verdiği Selim karakterinin son sezonda yer almayacağı öğrenildi.

KUŞ UÇUŞU 2. SEZONDA NELER OLACAK?

İkinci sezonda çalıştığı televizyon kanalındaki görevini, kendisine yapılan entrikalar yüzünden bırakmak zorunda kalan Lale Kıran'ın önce ihmal ettiği ev hayatına yoğunlaşıp daha sonra küllerinden doğma hikâyesi ele alınıyor. Bu arada Lale'nin özel hayatında da bir dizi olay yaşanacak.