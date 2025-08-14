Leonardo DiCaprio'nun kariyerindeki en büyük pişmanlığı

Leonardo DiCaprio, yeni filmi Savaş Üstüne Savaş'ın (One Battle After Another) yönetmeni Paul Thomas Anderson'la Amerikan dergisi Esquire'a kapak olduğu röportajda, kariyerindeki en büyük pişmanlığı anlattı.

50 yaşındaki DiCaprio, Anderson'ın yaklaşık 30 yıl önceki Ateşli Geceler (Boogie Nights) teklifini geri çevirdiği için hâlâ pişman olduğunu söyledi.

TITANIC İÇİN SÖZ VERMİŞTİ

Anderson'ın, Dirk Diggler'a dönüşen lise terk Eddie Adams'ı canlandırması için ilk tercihi DiCaprio'ydu. Ancak DiCaprio, kendisini küresel bir film yıldızına dönüştürecek Titanik'te (Titanic) oynamaya çoktan söz vermişti.

"BUNU SORAN KİŞİNİN SEN OLMASI İRONİK AMA GERÇEK"

DiCaprio, "Sen buradayken söyleyeyim: En büyük pişmanlığım Ateşli Geceler'de oynamamak" diyerek ekledi:

Benim kuşağım için çok önemli bir filmdi. Mark Wahlberg dışında kimseyi o rolde hayal edemiyorum. Filmi izlediğimde bunun bir başyapıt olduğunu düşündüm. Pişmanlıkla ilgili bu soruyu bana soran kişinin sen olması ironik ama gerçek.

Anderson, DiCaprio'yu 1995 yapımı Basketbol Günlükleri'nde (The Basketball Diaries) izledikten sonra Ateşli Geceler için istemişti. Rolü reddeden DiCaprio, yönetmene o filmdeki rol arkadaşı Mark Wahlberg'ü düşünmesini önermişti. Gerisi malum...