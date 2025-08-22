Levent Özdilek 'Eşref Rüya' dizisine dahil oldu

Kanal D’nin Tims&B imzalı reyting rekortmeni dizisi 'Eşref Rüya'nın yeni sezon çekimleri başlıyor. Sürpriz ayrılıkların yaşanacağı dizinin kadrosuna iddialı bir transfer yapıldı. Usta aktör Levent Özdilek 'Eşref Rüya'nın kadrosuna katıldı.

HIDIR'I CANLANDIRACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Levent Özdilek, Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in başrolünü paylaştığı diziye 'Hıdır' rolüyle katılacak ve hikâyeye iddialı bir giriş yapacak. Dizinin ikinci sezon çekimlerinin pazar ya da pazartesi günü başlaması planlanıyor.