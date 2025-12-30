Lezzet, keyif, eğlence ve keşif dolu öneriler!

Hazırlayan: Senem Bal Ay

@senembalay

Yeni yıl ışıltısı taşıyan öneriler

Zorlu yılbaşı festivali

Yeni yıl coşkusunu Zorlu Center, 31 Aralık tarihine kadar Zorlu yılbaşı festivalinde yaşatıyor. Bu yıl birbirinden renkli etkinliklerden buz patenine, gurme lezzetlerden konserlere pek çok farklı etkinlik sizi bekliyor. Zorlu yeni yıl köyü, geçtiğimiz yıllardan farklı olarak 31 Aralık tarihine kadar Zorlu Center Meydan katında farklı etkinliklerle misafirlerini ağırlıyor. Bu alanda özel tasarım takı ve aksesuarlardan yeme-içme markalarına, yılbaşı süslerinden dekorasyon malzemelerine kadar 50’ye yakın marka yer alıyor ve pek çok hediye seçeneğini de bir arada sunuyor. Festivali daha da keyifli hale getirecek konserler, park alanında herkesin ücretsiz katılımına açık olacak. Konser takvimi ise şu şekilde; 13 Aralık Cumartesi Soft Analog, 20 Aralık Cumartesi Pandami Music, 26 Aralık Cuma Sufle, 27 Aralık Cumartesi Mirkelam.



Wonder Village

Wonder Village, bu yıl yeni adresi Life Park’ta, 5–28 Aralık tarihleri arasında kapılarını açıyor. Işıl ışıl süslenmiş sokakları, lezzetleri ve rengarenk dekorasyonuyla yeni yıl ruhunu hissedebileceğiniz bir adres. Wonder Village, konserler, atölyeler ve sürprizlerle dolu bir programa sahip. Festival sahnesi de bu yıl dolu dolu. Edis, açılış gecesi konserine imza atıyor. Zeynep Bastık, Pinhani, Gripin, Yüksek Sadakat, Aleyna Tilki, Sefo, Selin, Aydeed, Jabbar, Can Gox, M Lisa ve birçok sürpriz isim performans sergileyecek.

Küçükçiftlik Park’ın yeni yıl kasabası

KüçükÇiftlik Park’ın yeni yıl kasabası, yeni yılın ışıltısını yaşayabileceğiniz bir atmosfere sahip. Küçükçiftlik Park’ın yeni yıl kasabasının sahnesi ise 6-28 Aralık arasında her hafta müziğin yıldız isimlerini ağırlayacak. Kalben’den Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars’a, Nova Norda’dan Büyük Ev Ablukada’ya, Yeni Türkü’den Gaye Su Akyol’a, Bedük’ten Dolu Kadehi Ters Tut’a konserler Küçükçiftlik Park’ın yeni yıl kasabası sahnesinde olacak. Konserlerin yanı sıra yılbaşı alışverişi, atlıkarınca, buz pateni, oyunlar, festival lezzetleri de bu kış deneyiminde olacak. @kucukciftlikpark

Bosphorus Winter

Etkinlikleri ve farklı temalarda düzenlenecek DJ performanslarıyla “Bosphorus Winter”, Galataport İstanbul’da ziyaretçilerine görsel bir şölen ve deneyimler sunuyor. Geçtiğimiz yıl sosyal sorumluluk projesi kapsamında Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) ile iş birliği yapan Galataport İstanbul, bu sene de 17–21 Aralık tarihleri arasında Saat Kulesi Meydanı’nda düzenlenecek Nahıl Yılbaşı Alışveriş Şenliği’nde, Türkiye’nin dört bir yanından 100 kadın kooperatifini ağırlıyor. 2 Aralık’tan ay sonuna kadar ise Galataport İstanbul, Saat Kulesi Meydanı’nda yılbaşı ruhunu yaşatacak renkli bir pazara ev sahipliği yapacak. Yılbaşı Pazarı, yılın en özel döneminde 25 markayı bir araya getirecek. El yapımı mumlar, seramikler, butik çikolatalar ve özgün tasarım ürünlerle dolu stantlarda misafirler, keyifli bir hediye alışverişi deneyimi sunacak.

Yeni yıla özel lezzet önerileri

Divan Pastaneleri

Yılbaşı hediye setleri ve gelenekselleşen lezzetleri ile yeni bir yıla merhaba demeye hazırlanan misafirlerine hem leziz tatlarla sofralarını donatmaları için hem de sevdiklerine hediye edebilecekleri öneriler sunuyor. Divan Pastaneleri’nde Stollen, Panettone, Kurabiye Ev, Yılbaşı Buche Passion Fruit, Kütük Pasta ve Kestaneli Ekmek; Divan şeflerinin imzasını taşıyan hindi menüsü gibi sunulan lezzetler arasında. @divanpastaneleri

Şekerci Cafer Erol

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni yılı lezzet dolu tatlarla karşılıyor. Yılbaşı ışıltısını taşıyan mağazalarında el yapımı çikolatalar, lokumlar, akideler ve çeşit çeşit hediyelikler bulabiliyorsunuz. Yeni yıl temalı koleksiyonunun zarif parçaları, kırmızı ve altın tonlarındaki tasarımlarıyla Şekerci Cafer Erol yılbaşı sofralarını ışıldatıyor. Karamel dolgulu çikolatalar; tahinli, sütlü çikolatalı nostaljik gofretler; safranlı, gül yapraklarıyla bezeli lokumlar ve daha pek çok tat yılbaşı sofralarına taşınıyor.

Beyaz Fırın

Yeni yıla özel lezzetler ve hediyelikler Beyaz Fırın’da yerini aldı. Panettone, stolen gibi lezzetler; lokum, çikolata ile birlikte sunulan fener, süslemeli kutu gibi dekoratif ürünler yılbaşı koleksiyonunda sunuluyor. @beyazfirin

Padoca

İstanbul’da Reşitpaşa’da bulunan Padoca Cafe’nin de bu dönemde menüsünde olan panettone lezzetli bir alternatif. Ev yapımı portakal şekerlemesi, kuru üzüm, hafif bir karamel-beyaz çikolata dokunuşuyla hazırlanan sınırlı sayıdaki klasik panettoneleri aklınızda olsun. @padoca_istanbul

M Chocolate

The Marmara Group imzalı M Chocolate ile yeni yıla tatlı bir başlangıç. M Chocolate, 35 yıllık deneyimi ile sezonun özel tatlarını bir araya getirdiği yılbaşı koleksiyonuna sahip. El yapımı artizan çikolataları, özenle tasarlanmış özel sepetleri bu koleksiyonda bulabileceğiniz alternatiflerden. Yoğun kakao lezzetiyle öne çıkan truffle’lardan el işçiliğiyle kaplanmış çıtır gofrete, karışık spesiyal çikolatalardan lokumlara kadar pek çok lezzet, yılbaşı kutularında buluşuyor. Yılbaşı sepetleri, tüm yeni yıl koleksiyonu, sınırlı bir süre boyunca yüzde 15 indirimle satışta. İndirim, 20 Aralık tarihine kadar hem Cafe Marmara mağazalarında hem de online alışverişte geçerli.

Yeni lezzetler ve yeni adresleri keşfedin

Mori Yaki

Mori, Armutlu’daki yeni adresinde Mori Yaki adıyla devam ediyor. “Denizden ateşe yolculuk” mottosuyla Japon robata geleneğini Türk ocakbaşı kültürüyle buluşturuyor. Armutlu’nun hem merkezi hem de kalabalıktan uzak köşesinde konumlanan Mori Yaki, şehirden kopmadan nefes alınabilecek özel bir alan sunuyor. Restoran, İstanbul’un gastronomi sahnesine özgün ve iddialı bir yorum katıyor. Japonca’da “ateşte pişirmek” anlamına gelen yaki, markanın hem felsefesini hem de yeni menüsünün merkezini oluşturuyor. Menüde denizin tazeliğiyle ateşin gücü yan yana geliyor. Kömür ateşinde pişen robata şişleri, etler ve deniz ürünleri; sushi’lerle aynı masada buluşuyor. @moriistanbul

Lokanta Stambouli

Beyoğlu’nda kapılarını yakın zamanda açan Lokanta Stambouli, Meşrutiyet Caddesi’nde tarihi bir binada bulunan, Mino Pera’nın birinci Katında açıldı. Mekan eski usul bir klasik Türk&Rum meyhanesi konseptinde. Beyaz örtülü masaları, sade ve sıcak dekorasyonu mekana girdiğiniz anda sizi karşılıyor. Menüsü ise lakerda&kırmızı soğan, tarama, zeytinyağlı lahana dolma, İzmir söğüş, tarçınlı fasulye pilaki gibi soğuklar bölümü; kabak kızartması, mantı, közde patlıcan, yaprak ciğer, tereyağda Mersin karides gibi lezzetler sıcaklar bölümü; hamsi Stambouli, kokoreç, tavuk pirzola, ızgara köfte, yağlı kara gibi alternatiflerle ana yemekler bulabileceğiniz şekilde tasarlanmış. Mekân her akşam 18.00’den itibaren açık. @lokantastambouli

Seoul Kitchen

Kore kültürünü lezzet, müzik ve tasarım ekseninde buluşturan bir mekân. Bomontiada’da ekim ayında kapılarını açtı ve 2026 ocak ayı sonuna kadar misafirlerini ağırlayacak pop-up bir restoran. Seoul Kitchen’ın iç mekânı, Kore’nin canlı sokak kültüründen ilham alarak tasarlanmış. Neon tabelalar, modern grafik dokular, Seul sokak pazarlarını anımsatan mimari detaylar ve renkli ışık oyunları mekânda ilk göze çarpan detaylar. Mekân, konuklarına Kore’nin sokak ruhunu yaşatıyor. Restoranın menüsü, Şefler Jimmy & Jin tarafından hazırlandı. Kore sokak mutfağının enerjisini ve otantik tatlarını modern gastronomiyle buluşturan menüde; tatlı–acı dengesiyle sevilen Kore usulü kızarmış tavuk, baharatlı sosuyla Seul sokaklarının vazgeçilmezi Tteokbokki (pirinç keki), Jajangmyeon (siyah fasulye soslu erişte), taze sebzeler, et veya deniz ürünleriyle hazırlanan Kimbap (Kore usulü sarma pirinç ruloları) gibi lezzetler yer alıyor. @seoulkitchen.tr

Mezkla

Etiler’in kalbinde konumlanan Mezkla’da yeni sezon başladı. Yeni sezonda mutfaktan müziğe, tasarımdan atmosfere kadar kültürleri harmanlayan ve herkesi aynı masada buluşturan bir nokta haline geliyor. Mezkla’nın yenilenen menüsü ise renkli, dinamik ve lezzetli. Renkli ve dinamik mutfak yaklaşımıyla her tabak, kültürlerin harmanlandığı bir araya geldiği bir felsefeyi yansıtıyor. Bu sezon Mezkla menüsünde, Tagliolini Costa, Dolma Del Mar, Salsa Çerkes gibi tabaklar dikkat çekiyor. Makarnadan taco hamuruna, ekmekten nachoya, soslardan fermente tatlara kadar pek çok lezzet Mezkla’nın kendi mutfağında üretiliyor. Padron biberler ve yenilebilir çiçekler için özel üretim yapılırken; yerel üreticiler destekleniyor ve malzemelerin köklerine sadık kalınıyor. Mezkla’da deneyim yalnızca tabaklarla sınırlı değil; müzik, performanslar ve özel etkinliklerle derinleşiyor. Mezkla bu sezon müzik ve eğlenceyi iki kata birden yayıyor ve Etiler’in merkezinde iki sahne alternatifi sunuyor. @mezkla.istanbul

Shvili

Terminal Kadıköy’de bulunan Shvili, yeni lezzet adreslerinden biri. Gürcü mutfağından lezzetleri bulabileceğiniz bir menü sunuyor. Başlangıçlarda pkhali çeşitleri, ceviz sosunda pişirilmiş tavuk but ile hazırlanan geleneksel bir yemek satsivi, patlıcanlı humus, baharatlarla hazırlanan kırmızı fasulyeden yapılan Gürcü yemeği lobio gibi lezzetler; menünün klasikleri ve ikonik lezzetleri arasında khinkali çeşitleri, taş fırında pişirilen khachapuri çeşitleri var. Menüde ayrıca Gürcü usulü kebaplar, salatalar, tavuklu tabaka, dana yanak gibi ana yemekler, çorbalar da tadabileceğiniz lezzetler arasında. Tatlı bölümünde ise khinkali cheesecake, Napolyon tatlısı, Gürcü baklavası, bal&cevizli yoğurt, pelamushi gibi seçenekler yer alıyor. @shvili.tr