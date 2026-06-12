LGS öncesi ailelere kritik uyarı: Çocuğunuzu sınav sonucuyla değerlendirmeyin

Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği LGS sınavı yaklaşırken, sınav süreci yalnızca çocukların değil ailelerin de gündeminde önemli bir yer tutar. Bu dönemde çocuklarda kaygı görülmesi yaygın bir durumdur. Ancak ailelerin beklenti ve tutumları, çocuğun bu kaygıyı nasıl yaşadığını doğrudan etkileyebilir. Sınavı çocuğun değerini ya da geleceğini belirleyen tek ölçüt gibi yansıtmamak, destekleyici ve anlayışlı bir yaklaşım benimsemek sürecin daha sağlıklı yönetilmesine katkı sağlayabilir.

SINAV KAYGISINI ARTIRAN FAKTÖRLER NELERDİR?

Yaklaşan sınav öncesinde birçok çocukta kaygı görülebilir. Ancak sınavın çocuğun başarısını belirleyen tek kriter gibi sunulması ya da geleceğinin tamamen bu sınava bağlı olduğunun vurgulanması, çocuklarda başarısızlık korkusunu artırabilir.

Bu süreçte çocuklar, “Ya başarısız olursam?” ya da “Başarısız olursam ailem beni sevmez” gibi düşünceler geliştirebilir. Yoğun kaygı ise çocuğun sahip olduğu bilgi ve becerileri sınav sırasında yeterince ortaya koyamamasına neden olabilir.

AİLELER NASIL BIR TUTUM SERGİLEMELİ?

Çocukların sınav sürecini daha sağlıklı yönetebilmesi için ailelerin gerçekçi beklentiler oluşturması önem taşır. Çocuğun kapasitesini, gelişim düzeyini ve kişilik özelliklerini dikkate alan bir yaklaşım, performans baskısını azaltabilir.

Ailelerin bu dönemde çocuklarına baskı yapmak yerine destekleyici bir tutum sergilemesi, kaygının kontrol altında tutulmasına katkı sağlayabilir. Ayrıca sınav sonucunun çocuklarına duydukları sevgiyle ilişkili olmadığını açık şekilde ifade etmeleri ve koşulsuz desteklerini hissettirmeleri önem taşır.

SINAV SONRASI YAKLAŞIM NEDEN ÖNEMLİDİR?

Ailelerin tutumu yalnızca sınav öncesinde değil, sınav sonrasında da önemini korur. Sınavdan çıkan çocuğa sonuç odaklı sorular yöneltmeden önce gösterdiği çabanın takdir edilmesi ve diğer öğrencilerle karşılaştırılmaması önerilir.

Bu yaklaşım, çocuğun sınav sonrası bekleyiş sürecini daha sağlıklı geçirmesine yardımcı olabilir. Ailesinin duygusal desteğini hisseden çocuk, yaşadığı stres ve belirsizlikle daha kolay başa çıkabilir.

SINAV ÇOCUĞUN DEĞERİNİ BELİRLEMEZ

Sınavlar akademik yaşamın bir parçasıdır. Ancak çocuğun kişiliğini, değerini ve gelecekteki tüm başarısını belirleyen tek unsur olarak görülmemelidir.

Çocukların sınav sürecinde ailelerinden en çok ihtiyaç duyduğu şey anlayış, kabul ve duygusal destektir. Bu yaklaşım yalnızca sınav kaygısının yönetilmesine değil, ilerleyen akademik ve sosyal yaşam süreçlerine de olumlu katkı sağlayabilir. Ebeveynlerin bu süreçte sergilediği anlayışlı ve destekleyici tutum, çocukların psikolojik iyi oluşu açısından önemli bir rol oynar.