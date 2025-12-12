Liliyar dizisi ne zaman yayınlanacak? Oyuncu kadrosunda kimler var?

ATV’nin Baba Yapım imzalı yeni projesi Liliyar ile ilgili kulislerde uzun süredir dönen iddialar, son paylaşılan bilgilerle netleşiyor.

Dizi, kadrosuna genç ve deneyimli isimleri dahil ederken yayın takvimi de izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

'LİLİYAR' DİZİSİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Beklenen Yayın Tarihi: "Liliyar" kod adlı dizinin, ATV'nin 2026 yılı Ocak veya Şubat aylarında izleyiciyle buluşması bekleniyor.

Çekim Süreci: Net bir yayın tarihi vermek için çekimlerin hangi aşamada olduğu belirleyici olacaktır, ancak dizinin yılbaşı sonrası döneme güçlü bir giriş yapması planlanıyor.

OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Dizinin başrolleri, geçtiğimiz günlerde yapılan resmi açıklamalarla netleşti ve izleyicide büyük bir heyecan yarattı.

Daha önce Hülya Avşar, Fikret Kuşkan ve Levent Ülgen’in kadroda yer alacağı açıklanmıştı. Genç oyuncu Taro Emir Tekin'in de ekibe katıldı. Tekin, dizide Fikret Kuşkan’ın canlandıracağı Umur Karanoğlu karakterinin oğlu Koray’a hayat verecek.

Kadronun son halkası ise kadın başrol oldu. Sıla Türkoğlu’yla yapılan görüşmelerden sonuç alınamazken rol için Nilsu Berfin Aktaş ile anlaşma sağlandı. Aktaş, ilk adı Lilly olan ancak daha sonra Rosa ve Diana olarak değiştirilen aktivist bir karakteri canlandıracak. Dizide ayrıca Deniz Uğur, Erkan Can, Sarp Bozkurt, Lara Aslan ve Taha Baran Özbek gibi isimlerin de yer alacağı konuşuluyor. Öte yandan Alp Navruz ile yapılan temaslardan sonuç çıkmadığı, oyuncunun projede yer almayacağı netleşti.